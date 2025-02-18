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18 лютого 2025, 14:16

Карантин у столичних школах: рішення за керівниками освітніх закладів

18 лютого 2025, 14:16
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ілюстративне фото з відкритих джерел
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У разі перевищення епідеміологічних показників серед учнів на грип та ГРВІ керівники освітніх закладів самостійно вирішуватимуть питання щодо запровадження карантину

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, передає RegioNews.

Зокрема, керівники шкіл самі вибиратимуть, чи перевести учнів на дистанційне навчання, чи призупинити освітній процес в окремих класах.

"Керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за його освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність. Саме він приймає рішення щодо карантину, враховуючи епідемічну ситуацію в колективі", – зазначив чиновник.

Також Мондриївський звернувся до батьків із проханням не відправляти дітей з ознаками захворювання у школу або в дитячий садок, а одразу звертатися до лікаря.

Нагадаємо, за даними медиків, рівень захворюваності на грип, ГРВІ та COVID19 в столиці у 1,5 раза нижчий за епідемічний поріг.

Раніше ми повідомляли, що на дистанціне навчання перейшли школи Рівненщини, Київщини, Івано-Франківщини, Вінниччини, Львівщини та Волині.

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