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17 февраля 2025, 16:59

На Волыни школы перешли на дистанционное обучение: названная причина

17 февраля 2025, 16:59
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фото: иллюстративное
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В Волынской области было зафиксировано значительное превышение эпидемического порога. В связи с этим учебные заведения и отдельные классы в школах перевели на дистанционное обучение, некоторые детсады полностью закрыли

Об этом сообщил в Фейсбуке Волынский областной центр контроля и профилактики болезней, передает RegioNews.

"Наблюдается превышение эпидпорога на 41%. Уровень интенсивности эпидемического процесса – средний", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что рост количества случаев гриппа и ОРВИ по сравнению с прошлой неделей составляет 37%. Больше болеют дети в возрасте 5-14 лет.

"Ограничительные мероприятия введены более чем в 20 заведениях общего среднего образования области. В частности, на дистанционное обучение переведено около 50 классов Луцка и Луцкого района. Из-за значительного отсутствия детей по поводу ОРВИ закрыты четыре заведения дошкольного образования", - добавили в ведомстве.

Напомним, в Виннице школьники тоже перешли на дистанционную учебу. Соответствующее решение было принято 14 февраля.

Волынская область ОРВИ школы дистанционное обучение образование
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