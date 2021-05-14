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14 мая 2021, 20:12 594

ВСК Рады по проверке "Укрзализныци" заслушает главного фискала

14 мая 2021, 20:12 594
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Заседание будет транслироваться 20 мая в прямом эфире
Заседание будет транслироваться 20 мая в прямом эфире
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Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады по вопросам проверки и оценки критического состояния "Укрзализныци" заслушает главу ДФС Вадима Мельника.

Об этом в своем Тelegram-канале написала глава ВСК Юлия Гришина, передает RegioNews.

Миллионные скрутки в Укрзализныце! Уклонение от уплаты налогов! Нагло завышенные цены на закупки! Готовимся к заседанию следственной комиссии по Укрзализныце с участием правоохранителей!

С главой Государственной фискальной службы Мельником Вадимом Ивановичем обсудили, сколько чиновников понесли за это ответственность в результате расследований фискальной службы. Конкретные ответы можно будет услышать на заседании ВСК, - написала Гришина.

Она добавила, что заседание должно состояться 20 мая, и будет транслироваться в прямом эфире.

Как сообщалось, 30 апреля ВСК Верховной Рады рекомендовала уволить руководство и наблюдательный совет " Укрзализныци". Председатель ВСК отметила, что "терпение лопнуло".

Укрзализныця ГФС нардепы Верховная Рада комиссия ВСК

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