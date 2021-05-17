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17 мая 2021, 10:59 300

В поезде Рахов-Одесса из-за прорыва трубы затопило вагон

17 мая 2021, 10:59 300
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Пассажиры вынуждены были ехать пять часов с водой в вагоне, где стояла вонь
Пассажиры вынуждены были ехать пять часов с водой в вагоне, где стояла вонь
Скриншот
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В поезде сообщением Рахов-Одесса из-за проржавевшей трубы возник потоп, в результате чего люди были вынуждены ехать с водой внутри одного из плацкартных вагонов.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение в Facebook одного из очевидцев аварии Андрея Мрыги.

"Вы требуете колоссальные средства за пассажирские перевозки, а сами не можете заменить трубу, которой 30 лет?! Вы серьезно?!"- возмутился он.

По его словам, ЧП случилось в третьем вагоне поезда №026 – из-за резкого движения там треснула труба, "которая прогнила давным-давно".

"Вонь невыносимая. Но виновным, как всегда, сделают дежурного по вагону, потому что это его вагон. Спасибо за комфорт!"- отметил Мрыга, добавив, что ехать им надо было еще в течение пяти часов.

Мужчина также сообщил, что в итоге пассажирам предложили переместиться в другой вагон, а тот, где случилось ЧП, на промежуточной станции в Ивано-Франковске проветрили и высушили.

UPG: Нам было предложено переместиться в другой вагон. На промежуточной станции в Ивано-Франковске вагон проветрили и...

Posted by Andrew Mryha on Sunday, May 16, 2021

Напомним, недавно в Кривом Роге сошел с рельсов грузовой поезд и 14 вагонов.

Украина Одесса Укрзализныця поезд авария

 
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