В поезде Рахов-Одесса из-за прорыва трубы затопило вагон
В поезде сообщением Рахов-Одесса из-за проржавевшей трубы возник потоп, в результате чего люди были вынуждены ехать с водой внутри одного из плацкартных вагонов.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение в Facebook одного из очевидцев аварии Андрея Мрыги.
"Вы требуете колоссальные средства за пассажирские перевозки, а сами не можете заменить трубу, которой 30 лет?! Вы серьезно?!"- возмутился он.
По его словам, ЧП случилось в третьем вагоне поезда №026 – из-за резкого движения там треснула труба, "которая прогнила давным-давно".
"Вонь невыносимая. Но виновным, как всегда, сделают дежурного по вагону, потому что это его вагон. Спасибо за комфорт!"- отметил Мрыга, добавив, что ехать им надо было еще в течение пяти часов.
Мужчина также сообщил, что в итоге пассажирам предложили переместиться в другой вагон, а тот, где случилось ЧП, на промежуточной станции в Ивано-Франковске проветрили и высушили.
UPG: Нам было предложено переместиться в другой вагон. На промежуточной станции в Ивано-Франковске вагон проветрили и...Posted by Andrew Mryha on Sunday, May 16, 2021
Напомним, недавно в Кривом Роге сошел с рельсов грузовой поезд и 14 вагонов.