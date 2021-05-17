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17 мая 2021, 11:37 878

На Кировоградщине СБУ разоблачила подпольный нефтеперерабатывающий завод

17 мая 2021, 11:37 878
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Правоохранители изъяли контрафактную продукцию на 5,7 млн грн
Правоохранители изъяли контрафактную продукцию на 5,7 млн грн
Фото: СБУ
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В Кировоградской области работники Службы безопасности Украины обнаружили подпольный нефтеперерабатывающий завод, на котором незаконно производилось контрафактное топливо.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает RegioNews.

По данным следствия, нелегальный бизнес организовал житель Головановского района вместе с двумя сообщниками. Они действовали на территории Кировоградской области, ежемесячный оборот незаконного бизнеса составил более 1 млн грн.

Для изготовления фальсифицированного топлива в промышленных масштабах дельцы незаконно использовали мощности легального нефтеперерабатывающего завода. Затем неучтенный бензин и дизельное топливо они реализовывали через ряд подконтрольных предприятий. Злоумышленники сбывали продукцию под видом растворителей и других производных нефтепродуктов, которые не подлежат акцизному налогообложению", - говорится в сообщении.

СБУ провела обыски на территории подпольного производства, во время которых изъяли оборудование, почти 100 тыс. литров сырой нефти, 120 тыс. литров дизельного топлива и 24,5 тыс. литров бензина.

В ведомстве отмечают, что всего из незаконного оборота изъяли контрафактную продукцию на почти 5,7 млн грн. Организатору и его сообщникам уже сообщили о подозрениях.

Напомним, ранее сообщалось, что семьи Медведчука и Козака во время оккупации Крыма приобрели нефтяной бизнес в России за бесценок.

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