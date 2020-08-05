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05 августа 2020, 14:42 4

ГБР передало в суд дело Федины и Зверобой

05 августа 2020, 14:42 4
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Им инкриминируют угрозы в адрес президента Зеленского
Им инкриминируют угрозы в адрес президента Зеленского
Фото: скрин видео
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Государственное бюро расследований передало в суд обвинительный акт в отношении депутата Верховной Рады от «Евросолидарности» Софии Федины и волонтера Маруси Зверобой (Елены Самбул) в угрозах в адрес Президента Владимира Зеленского.

Об этом Українським Новинам сообщил собственный источник в ведомстве, передает RegioNews.

Дело передано в суд", - сказал собеседник.

По его словам, Федине и Зверобой инкриминируется совершение преступления по ч. 1 ст. 346 (угроза убийством в отношении Президента Украины) и ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) Уголовного кодекса.

Напомним, 29 июля Федине вручили обвинительный акт по делу Зеленского.

Следствие считает, что Федина была в сговоре со Зверобой и 26 октября 2019 года во время онлайн-трансляции из львовской кофейни "высказала устные угрозы убийством" в отношении президента Владимира Зеленского.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.

суд ГБР Владимир Зеленский Маруся Зверобой уголовное дело президент София Федина нардеп Европейская солидарность
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