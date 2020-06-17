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17 июня 2020, 18:19 5

На акции под Офисом президента задержали 15 человек

17 июня 2020, 18:19 5
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Во время акций на Банковой, где протестовали сторонники пророссийского блогера Анатолия Шария и активисты патриотических организаций, правоохранители задержали 15 человек. Во время задержания один из полицейских применил силу.

Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции Киева Андрей Крищенко, пишет RegioNews.

Полиция назначила служебное расследование в отношении правоохранителя за вероятное превышение полномочий.

Сегодня во время проведения массовых мероприятий в центре столицы полицейские за противоправные действия в отношении участников акции задержали 15 человек. Во время задержания мужчины, который использовал слезоточивый газ, один из полицейских применил силу", – сообщил он.

Как отмечается, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как во время задержания мужчина распылил газ из баллончика в сторону полицейских. Против него открыто уголовное производство по статье 345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) УКУ.

Других задержанных участников акции в настоящее время доставлены в Печерское районное управление полиции.

Результаты проверки передадут в Государственного бюро расследований. На время расследования полицейского отстранили.

Кроме того, действиям других участников акции также будет предоставлена юридическая оценка: или это будут админпротоколы ли уголовные производства", - отметил Крищенко.

Также во время акций полицейские получили несколько обращений от активистов, которым из-за жары стало плохо. Всем было предоставлено первоочередную медицинскую помощь.

Мы получили еще три обращения: одно – из Мариинского парка двое человек позвонили в полицию и сообщили, что на них напали. Они дают показания в участке, а полицейские разыскивают нападавших по приметам, которые дали потерпевшие", - подытожил Крищенко.

Напомним, 17 июня представители партии Шария собрались на митинг под Офисом президента и требовали, чтобы к ним вышел глава государства. Они заявляли, что не довольны тем, что во время пандемии коронавирус на правоохранительные органы и зарплаты чиновников были потрачены большие средства, а президент, по их словам, "будто не замечает этого". А также заявляли, что их журналистам не дают работать.

Между митингующими впоследствии началась драка с применением дымовых шашек и газовых баллончиков.

Киев Офис президента Анатолий Шарий задержания протест полиция задержанные
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