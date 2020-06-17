На акции под Офисом президента задержали 15 человек

От работы отстранили полицейского, который применил силу против активиста

От работы отстранили полицейского, который применил силу против активиста

Во время акций на Банковой, где протестовали сторонники пророссийского блогера Анатолия Шария и активисты патриотических организаций, правоохранители задержали 15 человек. Во время задержания один из полицейских применил силу.

Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции Киева Андрей Крищенко, пишет RegioNews.

Полиция назначила служебное расследование в отношении правоохранителя за вероятное превышение полномочий.

Сегодня во время проведения массовых мероприятий в центре столицы полицейские за противоправные действия в отношении участников акции задержали 15 человек. Во время задержания мужчины, который использовал слезоточивый газ, один из полицейских применил силу", – сообщил он.

Как отмечается, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как во время задержания мужчина распылил газ из баллончика в сторону полицейских. Против него открыто уголовное производство по статье 345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) УКУ.

Других задержанных участников акции в настоящее время доставлены в Печерское районное управление полиции.

Результаты проверки передадут в Государственного бюро расследований. На время расследования полицейского отстранили.

Кроме того, действиям других участников акции также будет предоставлена юридическая оценка: или это будут админпротоколы ли уголовные производства", - отметил Крищенко.

Также во время акций полицейские получили несколько обращений от активистов, которым из-за жары стало плохо. Всем было предоставлено первоочередную медицинскую помощь.

Мы получили еще три обращения: одно – из Мариинского парка двое человек позвонили в полицию и сообщили, что на них напали. Они дают показания в участке, а полицейские разыскивают нападавших по приметам, которые дали потерпевшие", - подытожил Крищенко.

Напомним, 17 июня представители партии Шария собрались на митинг под Офисом президента и требовали, чтобы к ним вышел глава государства. Они заявляли, что не довольны тем, что во время пандемии коронавирус на правоохранительные органы и зарплаты чиновников были потрачены большие средства, а президент, по их словам, "будто не замечает этого". А также заявляли, что их журналистам не дают работать.

Между митингующими впоследствии началась драка с применением дымовых шашек и газовых баллончиков.