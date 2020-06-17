В Житомирской области местные жители перекрыли трассу Киев-Чоп

Они требуют присоединения к Новоград-Волынской городской территориальной общине

Они требуют присоединения к Новоград-Волынской городской территориальной общине

Фото: times.zt.ua

Об этом сообщает местное издание Житомир.info, передает RegioNews.

Они требуют присоединить Гульскую ОТГ к Новоград-Волынской городской ОТГ. Десятки людей ходят по пешеходному переходу с плакатами и флагами.

По словам главы Гульской ОТГ Ларисы Добровольской, участники акции требуют, чтобы к ним приехал председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко и дал обещание, что Гульская ОТГ будет присоединена к Новоград-Волынской городской теробщине.

Она считает, несостоятельной Стрыевскую территориальную общину, к которой должна присоединиться Гульская ОТГ.

Мы ждем Бунечко Виталия Ивановича, пусть даст слово Гульской общине и Новоград-Волынской ОТГ, что мы будем в городе, а не в Стрыеве, потухшем селе, где 400 человек населения. Приезжайте и посмотрите какое у нас деревня, которая инфраструктура", - сказала Добровольская.

Известно, что на месте акции работает экипаж патрульной полиции. По словам пресс-офицера патрульной полиции Игоря Иванчука, движение по трассе затруднено.

Автомобили пускают, но очень слабо, есть пробки. Наши патрульные находятся на месте и обеспечивают охрану этой акции", - сообщил Иванюк.

Напомним, 10 июня СБУ и ГБР провели обыски в помещении Житомирского городского совета.