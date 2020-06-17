В Житомирской области местные жители перекрыли трассу Киев-Чоп
17 июня у села Броники Новоград-Волынского района Житомирской области жители села Гульск перекрыли трассу Киев-Чоп.
Об этом сообщает местное издание Житомир.info, передает RegioNews.
Они требуют присоединить Гульскую ОТГ к Новоград-Волынской городской ОТГ. Десятки людей ходят по пешеходному переходу с плакатами и флагами.
По словам главы Гульской ОТГ Ларисы Добровольской, участники акции требуют, чтобы к ним приехал председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко и дал обещание, что Гульская ОТГ будет присоединена к Новоград-Волынской городской теробщине.
Она считает, несостоятельной Стрыевскую территориальную общину, к которой должна присоединиться Гульская ОТГ.
Мы ждем Бунечко Виталия Ивановича, пусть даст слово Гульской общине и Новоград-Волынской ОТГ, что мы будем в городе, а не в Стрыеве, потухшем селе, где 400 человек населения. Приезжайте и посмотрите какое у нас деревня, которая инфраструктура", - сказала Добровольская.
Известно, что на месте акции работает экипаж патрульной полиции. По словам пресс-офицера патрульной полиции Игоря Иванчука, движение по трассе затруднено.
Автомобили пускают, но очень слабо, есть пробки. Наши патрульные находятся на месте и обеспечивают охрану этой акции", - сообщил Иванюк.
Напомним, 10 июня СБУ и ГБР провели обыски в помещении Житомирского городского совета.