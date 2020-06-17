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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
17 июня 2020, 12:39 3

В Киеве сторонников Шария забросали яйцами

17 июня 2020, 12:39 3
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Впоследствии на улице Лютеранской произошло столкновение
Впоследствии на улице Лютеранской произошло столкновение
Фото: УНІАН
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В Киеве возле Офиса президента сторонников партии пророссийского блогера Анатолия Шария, которые собрались на акцию утром, забросали яйцами.

Об этом сообщает УНИАН, передает RegioNews.

Известно, что около 400 противников Шария из Национального Корпуса и партии "Демократическая секира" также пришли к зданию Офиса президента и расположились у Дома с химерами.

Они заявляют, что Шарий и его сторонники распространяют ложь и отстаивают российские интересы.

Митинги сторонников и противников Шария сначала были разделены двумя плотными рядами полицейских на расстоянии около 20 м. Один из противников Шария в футболке полка "Азов" проник к сторонникам Шария, но те его вытолкали. Затем сторонников Шария их противники начали забрасывать яйцами ", - сообщает издание.

В ответ стражи порядка решили увеличить расстояние между обеими акциями и оттеснили противников Шария на расстояние около 50 м.

После завершения митинга у Офиса президента на улице Лютеранской произошло столкновение между сторонниками и противниками Шария, последние забросали колонну газовыми и дымовыми шашками.

Правоохранители вмешались в ситуацию и разняли их. Затем правоохранители оцепили сторонников Шария и сопровождают их в здание МВД.

Напомним, 17 июня полиция усилила меры безопасности в центре Киева, где должны состояться несколько митингов и акций протеста, в частности на Банковой.

Киев Офис президента Анатолий Шарий митинг
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