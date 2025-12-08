У Кам'янці-Подільському посадовців судитимуть за незаконний демонтаж корпусу лікарні

Фото: Національна поліція

У Кам'янці-Подільському завершено досудове розслідування щодо двох колишніх посадовців, які без погодження місцевої влади дозволили приватному забудовнику демонтувати частину міської лікарні та розпочати будівництво багатоповерхівки

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними слідства, у 2019 році 60-річний головний лікар міської лікарні та 65-річний ексдиректор Департаменту містобудування і архітектури, зловживаючи службовим становищем, надали приватній компанії дозвіл на демонтаж фізіотерапевтичного корпусу медзакладу та зведення на його місці житлового будинку.

Усе це відбулося без рішення міської ради та всупереч чинному законодавству.

Унаслідок незаконних дій будівлю частково демонтували, чим завдали державним інтересам збитків на майже 11 млн грн.

Слідчі Кам’янець-Подільського райуправління поліції завершили розслідування. Матеріали справи передано до ВАКС.

Підозрюваним загрожує до шести років позбавлення волі з можливим додатковим покаранням – забороною обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років, а також штрафом у розмірі від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

