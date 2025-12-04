Стало відомо, скільки священників заброньовано на Хмельниччині
224 священнослужителі з Хмельницької області отримали відстрочку від мобілізації як керівники релігійних організацій, включених до переліку критично важливих для держави
Про це повідомило Суспільне з посиланням на відповідь Державної служби України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС), передає RegioNews.
Станом на початок листопада 2025 року до Переліку критично важливих включено 9216 релігійних організацій по Україні, з них 545 – на Хмельниччині.
"Бронювання священнослужителів здійснюється згідно з частиною п’ятою пункту 26 Порядку бронювання, затвердженого постановою Кабміну №76 від 27 січня 2023 року, а також відповідно до наказів ДЕСС від 6 червня та 9 жовтня 2025 року", – зазначає ДЕСС.
Кількість заброньованих за конфесіями:
- ПЦУ – 66;
- Українська Церква Християн Віри Євангельської – 35;
- УГКЦ – 22;
- РКЦ – 56;
- ЄХБ – 29;
- Адвентисти сьомого дня – 7.
Крім того, по одному заброньованому мають інші релігійні громади.
Як відомо, релігійні організації в Україні отримали право на бронювання священнослужителів.
Державна служба України з етнополітики та свободи совісті затвердила перелік критично важливих організацій, які можуть бронювати 100% свого священнослужительського складу. До переліку увійшли 7736 організацій із понад 30 тисяч, зареєстрованих в Україні.
Нагадаємо, влітку 2025 року в уряді заявили про суттєвий прогрес у питанні бронювання священнослужителів від мобілізації.