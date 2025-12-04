12:40  04 грудня
04 грудня 2025, 12:48

Стало відомо, скільки священників заброньовано на Хмельниччині

04 грудня 2025, 12:48
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
224 священнослужителі з Хмельницької області отримали відстрочку від мобілізації як керівники релігійних організацій, включених до переліку критично важливих для держави

Про це повідомило Суспільне з посиланням на відповідь Державної служби України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС), передає RegioNews.

Станом на початок листопада 2025 року до Переліку критично важливих включено 9216 релігійних організацій по Україні, з них 545 – на Хмельниччині.

"Бронювання священнослужителів здійснюється згідно з частиною п’ятою пункту 26 Порядку бронювання, затвердженого постановою Кабміну №76 від 27 січня 2023 року, а також відповідно до наказів ДЕСС від 6 червня та 9 жовтня 2025 року", – зазначає ДЕСС.

Кількість заброньованих за конфесіями:

  • ПЦУ – 66;
  • Українська Церква Християн Віри Євангельської – 35;
  • УГКЦ – 22;
  • РКЦ – 56;
  • ЄХБ – 29;
  • Адвентисти сьомого дня – 7.

Крім того, по одному заброньованому мають інші релігійні громади.

Як відомо, релігійні організації в Україні отримали право на бронювання священнослужителів.

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті затвердила перелік критично важливих організацій, які можуть бронювати 100% свого священнослужительського складу. До переліку увійшли 7736 організацій із понад 30 тисяч, зареєстрованих в Україні.

Нагадаємо, влітку 2025 року в уряді заявили про суттєвий прогрес у питанні бронювання священнослужителів від мобілізації.

