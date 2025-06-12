Правительство ускоряет процесс бронирования священников: что известно

фото: Telegram/Денис Шмигаль

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил о существенном прогрессе в вопросе бронирования священнослужителей от мобилизации

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмигаль написал в Telegram, передает RegioNews.

"В декабре 2024 года правительство открыло возможность для бронирования священнослужителей. По состоянию на данный момент в этом направлении существенные сдвиги. Остается техническая работа. Дало задание Госслужбе по этнополитике и свободе совести ускорить соответствующие процедуры", — отметил Шмигаль.

Премьер подчеркнул важность духовного сопровождения для военных и подчеркнул, что есть настоятельная потребность в скорейшем замещении должностей военных капелланов представителями церквей и религиозных организаций.

Кроме того, он рассказал об инициативе создания института медицинского капелланства. По состоянию на 11 июня соответствующий проект нормативно правового акта находится на этапе межведомственного согласования.

Как известно, религиозные организации в Украине получили право на бронирование священнослужителей.

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести утвердила список критически важных организаций, которые могут бронировать 100% своего священнослужительского состава. В список вошли 7736 организаций из более 30 тысяч, зарегистрированных в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что бронирование священнослужителей должно происходить исключительно при выполнении всех определенных требований: включая официальное трудоустройство, пребывание на военном учете в ТЦК и СП, а также подтверждение статуса священнослужителя в соответствии с внутренними установками религиозной организации.