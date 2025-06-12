08:23  12 июня
На Львовщине 20-летний сын жестоко избил отца: мужчина в реанимации
10:09  12 июня
Налоговик из Хмельнитчины сядет за решетку из-за ДТП, в котором пострадали три женщины
03:55  12 июня
В Запорожье студентку осудили за государственную измену
UA | RU
UA | RU
12 июня 2025, 10:23

Правительство ускоряет процесс бронирования священников: что известно

12 июня 2025, 10:23
Читайте також українською мовою
фото: Telegram/Денис Шмигаль
Читайте також
українською мовою

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил о существенном прогрессе в вопросе бронирования священнослужителей от мобилизации

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмигаль написал в Telegram, передает RegioNews.

"В декабре 2024 года правительство открыло возможность для бронирования священнослужителей. По состоянию на данный момент в этом направлении существенные сдвиги. Остается техническая работа. Дало задание Госслужбе по этнополитике и свободе совести ускорить соответствующие процедуры", — отметил Шмигаль.

Премьер подчеркнул важность духовного сопровождения для военных и подчеркнул, что есть настоятельная потребность в скорейшем замещении должностей военных капелланов представителями церквей и религиозных организаций.

Кроме того, он рассказал об инициативе создания института медицинского капелланства. По состоянию на 11 июня соответствующий проект нормативно правового акта находится на этапе межведомственного согласования.

Как известно, религиозные организации в Украине получили право на бронирование священнослужителей.

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести утвердила список критически важных организаций, которые могут бронировать 100% своего священнослужительского состава. В список вошли 7736 организаций из более 30 тысяч, зарегистрированных в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что бронирование священнослужителей должно происходить исключительно при выполнении всех определенных требований: включая официальное трудоустройство, пребывание на военном учете в ТЦК и СП, а также подтверждение статуса священнослужителя в соответствии с внутренними установками религиозной организации.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война мобилизация бронирование от мобилизации Священник Шмыгаль
Зеленский: "До конца войны я не позволю себе минуты слабости", - Politico
12 июня 2025, 09:58
Зеленский назвал главную разницу между Украиной и Россией
12 июня 2025, 07:55
"Это удивительно": Трамп сделал громкое заявление о войне между Украиной и РФ
12 июня 2025, 07:25
Все новости »
11 июня 2025
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Украинская армия сорвала коварные планы российских окупантов, которые "не замечали" представители импотентного МАГАТЭ
04 июня 2025
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Конец сезона-2024/25 в отечественном футболе ознаменовался интересным событием. Из первой лиги ПФЛ в Премьер-лигу поднялся СК "Полтава", а в обратном направлении из УПЛ в низший дивизион отправилась д...
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
В Днепропетровской области будут судить правоохранителя, который за 1-2 тыс. долларов удалял данные об уклонистах
12 июня 2025, 11:09
В Одесской области грузовик сбил мотоциклиста
12 июня 2025, 10:59
ВСУ атаковали завод электроники под Москвой
12 июня 2025, 10:57
В Тернопольской области нетрезвый мужчина на мопеде пытался подкупить полицейских
12 июня 2025, 10:55
Сжег микроавтобус военного - сообщено о подозрении 47-летнему жителю Киева
12 июня 2025, 10:53
На Волыни мужчина хранил почти килограмм каннабиса и выращивал более 200 растений конопли
12 июня 2025, 10:45
Россияне запустили по Украине 63 БпЛА: сколько сбила ПВО
12 июня 2025, 10:42
Жительница Тернополя хотела продать детскую коляску и потеряла более 5000 грн
12 июня 2025, 10:31
15-летняя школьница помогла разоблачить попытку теракта в центре Ивано-Франковска
12 июня 2025, 10:20
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Все публикации »
Александр Коваленко
Юрий Луценко
Остап Дроздов
Все блоги »