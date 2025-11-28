Иллюстративное фото

В Хмельницкой области суд вынес приговор бывшей депутатке и ее дочери. Выяснилось, что они передавали российским спецслужбам данные о военных объектах

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

В феврале 2024 года депутат поселкового совета начала переписываться с представителем ФСБ. За деньги женщина согласилась на сотрудничество. Впоследствии она привлекла совершеннолетних дочь и сына.

С февраля по май прошлого года они имитировали семейные поездки по Каменец-Подольскому району. На самом же деле семейство собирало там фото блокпостов, позиций противовоздушной обороны и других военных объектов.

В мае прошлого года они были разоблачены до того, как они передали данные врагу. Теперь все трое получили наказание в виде 15 лет лишения свободы.

