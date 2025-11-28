Называл украинцев "нацистами" и распространял пропаганду Кремля: в Сумах судили фаната РФ

Иллюстративное фото

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Известно, что ему инкриминируется распространение пяти таких видео, которые обвиняемый сопровождал собственными комментариями, которыми поддерживал содержание пропагандистских материалов. В частности, он согласился с видео россиян, говорившим, что "Майдан организовали украинские нацисты".

Другое видео, которое репостил сторонник РФ, обвиняло в смертях и разрушениях в Мариуполе Украину, а не вторгшихся российских оккупантов. Мужчина в комментарии назвал российскую агрессию в Украине "гражданской войной".

Когда к нему пришли с обыском, нашли на ноутбуке папку "Советские учебники" с пропагандистскими изображениями. Подходящие фото он хранил и в своем телефоне. При этом он заявил, что якобы следователь создал клон его странички в российской соцсети, чтобы выложить туда "нужные публикации".

На суде допросили свидетеля, который некоторое время дружил с обвиняемым, раньше ходил с ним вместе в детский сад и учился в одной школе. Оказалось, что в 2022 году они перестали общаться. Причиной послужило то, что обвиняемый в соцсетях стал распространять публикации в поддержку страны-агрессора. Другие общие знакомые, по словам свидетеля, также разорвали с обвиняемым контакты из-за его отношения к РФ.

"Фаната РФ" приговорили к пяти годам заключения.

Напомним, ранее на Волыни разоблачили "фаната РФ", который в соцсетях называл украинцев нацистами. Он также призвал "ломать эту власть и всех, кто ей близок".