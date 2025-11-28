21:02  28 листопада
Багатотисячне місто на Київщині залишилось без світла через російський обстріл
20:41  28 листопада
Стало відомо, якою буде погода наприкінці листопада
20:15  28 листопада
На Львівщині чоловік торгував зброєю: розбирав і
UA | RU
UA | RU
28 листопада 2025, 19:15

На Хмельниччині депутатка разом з дітьми працювала на росіян: як її покарав суд

28 листопада 2025, 19:15
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

На Хмельниччині суд виніс вирок колишній депутатці та її доньці. Зʼясувалось, що вони передавали російським спецслужбам дані про військові обʼєкти

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

У лютому 2024 року депутатка селищної ради почала переписуватися з представником ФСБ. За гроші жінка погодилась на співпрацю. Згодом вона залучила повнолітніх доньку та сина.

З лютого по травень минулого року вони імітували сімейні поїздки Камʼянець-Подільським районом. Насправді ж сімейство збирало там фото блокпостів, позицій протиповітряної оборони та інших військових обʼєктів.

У травні минулого року їх викрили до того, як вони передали дані ворогу. Тепер всі троє отримали покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі затримали місцевого жителя, який працював на російські спецслужби як коригувальник ударів. Чоловік отримував завдання збирати координати для наведення ракет та дронів на місто.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд Хмельницька область депутат держзрада
Називав українців "нацистами" і поширював пропаганду Кремля: у Сумах судили фаната РФ
28 листопада 2025, 10:55
Киянин для заробітку підпалив шість авто ЗСУ: стало відомо, як його покарали
27 листопада 2025, 11:40
В Одесі судили чоловіка, який "зливав" у соцмережах місця патрулювання ТЦК
24 листопада 2025, 15:25
Всі новини »
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Акторка Антоніна Хижняк під час зйомок потрапила під обстріл
28 листопада 2025, 22:35
"Масштаби брехні вражають": Сирський прокоментував ситуацію на Куп’янському напрямку
28 листопада 2025, 22:35
В Одесі курсант військової академії вчинив самогубство
28 листопада 2025, 22:21
Донька бізнесмена Гаріка Корогодського долучилась до ЗСУ
28 листопада 2025, 22:15
"Реальний потужний менеджер і патріот України": у мережі нагадали, як Зеленський вихваляв Єрмака
28 листопада 2025, 21:58
"Це була сцена про бандитів": співачка FIЇNKA розповіла, як чоловік робив їй пропозицію
28 листопада 2025, 21:35
В Україні дорожчають яйця: скільки коштує десяток в популярних супермаркетах
28 листопада 2025, 21:15
Єрмак перетворив Банкову на механізм, який дозволяв Президенту почуватися комфортно, а опонентам – боязко
28 листопада 2025, 21:09
Багатотисячне місто на Київщині залишилось без світла через російський обстріл
28 листопада 2025, 21:02
У Харкові пролунали вибухи: місто атакували КАБами, спостерігаються перебої зі світлом
28 листопада 2025, 21:00
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі публікації »
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Віктор Шлінчак
Вадим Денисенко
Всі блоги »