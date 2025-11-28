Ілюстративне фото

На Хмельниччині суд виніс вирок колишній депутатці та її доньці. Зʼясувалось, що вони передавали російським спецслужбам дані про військові обʼєкти

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

У лютому 2024 року депутатка селищної ради почала переписуватися з представником ФСБ. За гроші жінка погодилась на співпрацю. Згодом вона залучила повнолітніх доньку та сина.

З лютого по травень минулого року вони імітували сімейні поїздки Камʼянець-Подільським районом. Насправді ж сімейство збирало там фото блокпостів, позицій протиповітряної оборони та інших військових обʼєктів.

У травні минулого року їх викрили до того, як вони передали дані ворогу. Тепер всі троє отримали покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

