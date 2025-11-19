Бегство львиц в Хмельницком: владельцу зооуголка сообщили о подозрении

Фото: Национальная полиция

Правоохранители объявили подозрение 57-летнему руководителю частного зооуголка, откуда днями сбежали две львицы. Мужчину подозревают в жестоком обращении с животными

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Досудебное расследование установило, что он содержал диких животных в помещениях, не соответствующих ветеринарно-санитарным нормам и не должным образом оборудованных.

Кроме того, у подозреваемого не было разрешения на содержание таких животных.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Следственные действия продолжаются.

Напомним, 15 ноября львицы выбежали из вольеров, в результате чего погибли другие животные. Одна из львиц убежала за пределы зооуголка, ее разыскивали правоохранители и специалисты в течение дня.