15:15  19 ноября
В Днепропетровской области пьяный водитель сбил подростка
14:16  19 ноября
Завтра в Украине будет преобладать холодная погода, но иногда ожидается до +14
11:15  19 ноября
В Харькове пенсионерку спас во время пожара 8-летний внук
UA | RU
UA | RU
19 ноября 2025, 17:39

Бегство львиц в Хмельницком: владельцу зооуголка сообщили о подозрении

19 ноября 2025, 17:39
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Правоохранители объявили подозрение 57-летнему руководителю частного зооуголка, откуда днями сбежали две львицы. Мужчину подозревают в жестоком обращении с животными 

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Досудебное расследование установило, что он содержал диких животных в помещениях, не соответствующих ветеринарно-санитарным нормам и не должным образом оборудованных.

Кроме того, у подозреваемого не было разрешения на содержание таких животных.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Следственные действия продолжаются.

Напомним, 15 ноября львицы выбежали из вольеров, в результате чего погибли другие животные. Одна из львиц убежала за пределы зооуголка, ее разыскивали правоохранители и специалисты в течение дня.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Хмельницкий частный зооуголок львицы полиция директор подозрение жестокое обращение с животными
Похитил врача и требовал $2 млн: в Киеве псевдоправоохранителя приговорили к 10 годам
19 ноября 2025, 16:37
В Ровенской области застолье друзей закончилось нападением и кровью
18 ноября 2025, 17:00
В Хмельницком две сестры обокрали мужчин почти на 300 тыс. грн
18 ноября 2025, 12:04
Все новости »
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
Смертельное ДТП в Житомирской области: водитель сбил женщину на пешеходном переходе
19 ноября 2025, 18:15
До 4 очередей отключений: украинцев предупредили о новых ограничениях света 20 ноября
19 ноября 2025, 18:14
В Днепропетровской области критически обсох популярный водоем: местные говорят об экокатастрофе
19 ноября 2025, 17:57
В Тернополе из-под завалов многоэтажки достали живого пострадавшего
19 ноября 2025, 17:45
На Волыни мужчина устроил для уклонистов "платные туры" в Беларусь
19 ноября 2025, 17:35
В Киеве 22-летний водитель сбил пешехода и скрылся: его задержали на Франковщине
19 ноября 2025, 17:22
В Николаеве судили мужчину, мечтавшего об оккупации города
19 ноября 2025, 17:15
В Тернополе под завалами многоэтажки остается 20-летний парень
19 ноября 2025, 17:03
$10 тысяч за побег в Румынию: на Закарпатье ликвидировали новую схему переправки мужчин за границу
19 ноября 2025, 16:59
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Валерий Чалый
Все блоги »