В Хмельницком нашли львицу-беглянку: полиция открыла дело

Фото: Национальная полиция

Львицу, сбежавшую из частного зооуголка в Хмельницком, нашли и ввели в состояние медикаментозного сна. Животное транспортировали в безопасное место

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

В субботу около 10:55 правоохранители получили сообщение о побеге двух львиц из вольеров на территории зооуголка по ул. Пархоменко. В результате инцидента погибли другие животные.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с животными уже открыто.

Одну львицу удалось вернуть в вольер сразу, другая выбежала за пределы территории. Ее поисками занимались полицейские, спасатели и другие службы.

В Хмельницкой областной прокуратуре отметили, что проводят комплекс следственных действий, направленных на установление причин и механизма бегства животных, круга причастных и оценку действиям должностных лиц реабилитационного центра.

Напомним, 15 ноября из реабилитационного центра для диких животных в Хмельницком при неустановленных обстоятельствах сбежали два льва. Оба животных – самки, в возрасте около двух лет.