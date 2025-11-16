13:51  16 ноября
В Днепре легковушка спровоцировала ДТП: фура опрокинулась и протаранила здание
13:13  16 ноября
После игры ветеранов в Луцке умер бывший игрок сборной Украины
09:39  16 ноября
В Хмельницком нашли львицу-беглянку: полиция открыла дело
UA | RU
UA | RU
16 ноября 2025, 09:39

В Хмельницком нашли львицу-беглянку: полиция открыла дело

16 ноября 2025, 09:39
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Львицу, сбежавшую из частного зооуголка в Хмельницком, нашли и ввели в состояние медикаментозного сна. Животное транспортировали в безопасное место

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

В субботу около 10:55 правоохранители получили сообщение о побеге двух львиц из вольеров на территории зооуголка по ул. Пархоменко. В результате инцидента погибли другие животные.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с животными уже открыто.

Одну львицу удалось вернуть в вольер сразу, другая выбежала за пределы территории. Ее поисками занимались полицейские, спасатели и другие службы.

В Хмельницкой областной прокуратуре отметили, что проводят комплекс следственных действий, направленных на установление причин и механизма бегства животных, круга причастных и оценку действиям должностных лиц реабилитационного центра.

Напомним, 15 ноября из реабилитационного центра для диких животных в Хмельницком при неустановленных обстоятельствах сбежали два льва. Оба животных – самки, в возрасте около двух лет.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
полиция Хмельницкий животные поиск реабилитационный центр львицы
В Хмельницкой области ищут льва, который выбрался из вольера зоопарка
15 ноября 2025, 14:19
На Прикарпатье нашли тело мужчины: что с ним произошло
14 ноября 2025, 20:35
На Львовщине мужчина забил сожительницу до смерти, и пытался покончить с собой
14 ноября 2025, 19:15
Все новости »
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
Силы обороны Украины поразили НПЗ в Самарской области и базу БпЛА "Рубикон"
16 ноября 2025, 15:07
Мин Дич: диагноз хронической болезни украинской власти
16 ноября 2025, 14:44
В Харькове дрон РФ попал в детскую площадку
16 ноября 2025, 14:18
В Днепре легковушка спровоцировала ДТП: фура опрокинулась и протаранила здание
16 ноября 2025, 13:51
После игры ветеранов в Луцке умер бывший игрок сборной Украины
16 ноября 2025, 13:13
Украинские бойцы ликвидировали за сутки 860 окупантов и сотни единиц техники
16 ноября 2025, 12:24
На Сумщине враг атаковал жилищный сектор: ликвидирован масштабный пожар
16 ноября 2025, 11:49
Историческое соглашение с Францией: Зеленский обещает усиление авиации и ПВО
16 ноября 2025, 11:07
Одещина под атакой: спасатели ликвидировали пожары на объектах энергетики
16 ноября 2025, 10:38
Россия атаковала Украину ракетой "Искандер-М" и 176 БпЛА
16 ноября 2025, 10:16
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Марианна Безуглая
Вадим Денисенко
Все блоги »