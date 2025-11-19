Похитил врача и требовал $2 млн: в Киеве псевдоправоохранителя приговорили к 10 годам

Фото: Национальная полиция

В Киеве к 10 годам тюрьмы приговорили псевдоправохранителя, который похитил врача-кардиолога и под угрозой убийства требовал у него $2 млн

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Событие произошло в марте 2024 года в Соломенском районе.

По данным следствия, псевдоправоохранитель вместе с сообщником силой посадил врача в автомобиль, надел на голову черный мешок и начал угрожать убийством.

Не получив желаемую сумму, злоумышленники забрали 15 тысяч гривен наличными и отпустили потерпевшего.

Главный фигурант, 55-летний киевлянин, заранее подготовился к преступлению: собрал информацию о враче и показал поддельное служебное удостоверение.

В ходе обысков у нападавших изъяли автомобили, рации, средства связи и оружие.

Злоумышленникам объявили подозрение по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

незаконное лишение свободы (ч. 2 ст. 146),

грабеж в условиях военного положения (ч. 4 ст. 186),

вымогательство (ч. 4 ст. 189).

Судебное разбирательство в отношении сообщника основного фигуранта продолжается.

