Похитил врача и требовал $2 млн: в Киеве псевдоправоохранителя приговорили к 10 годам
В Киеве к 10 годам тюрьмы приговорили псевдоправохранителя, который похитил врача-кардиолога и под угрозой убийства требовал у него $2 млн
Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.
Событие произошло в марте 2024 года в Соломенском районе.
По данным следствия, псевдоправоохранитель вместе с сообщником силой посадил врача в автомобиль, надел на голову черный мешок и начал угрожать убийством.
Не получив желаемую сумму, злоумышленники забрали 15 тысяч гривен наличными и отпустили потерпевшего.
Главный фигурант, 55-летний киевлянин, заранее подготовился к преступлению: собрал информацию о враче и показал поддельное служебное удостоверение.
В ходе обысков у нападавших изъяли автомобили, рации, средства связи и оружие.
Злоумышленникам объявили подозрение по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- незаконное лишение свободы (ч. 2 ст. 146),
- грабеж в условиях военного положения (ч. 4 ст. 186),
- вымогательство (ч. 4 ст. 189).
Судебное разбирательство в отношении сообщника основного фигуранта продолжается.
Напомним, в Бориспольском районе Киевской области правоохранители задержали 44-летнего мужчину, который напал на прохожего с ножом и потребовал у него деньги. За совершенное злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.