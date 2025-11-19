15:15  19 ноября
В Днепропетровской области пьяный водитель сбил подростка
14:16  19 ноября
Завтра в Украине будет преобладать холодная погода, но иногда ожидается до +14
11:15  19 ноября
В Харькове пенсионерку спас во время пожара 8-летний внук
19 ноября 2025, 16:37

Похитил врача и требовал $2 млн: в Киеве псевдоправоохранителя приговорили к 10 годам

19 ноября 2025, 16:37
Фото: Национальная полиция
В Киеве к 10 годам тюрьмы приговорили псевдоправохранителя, который похитил врача-кардиолога и под угрозой убийства требовал у него $2 млн

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Событие произошло в марте 2024 года в Соломенском районе.

По данным следствия, псевдоправоохранитель вместе с сообщником силой посадил врача в автомобиль, надел на голову черный мешок и начал угрожать убийством.

Не получив желаемую сумму, злоумышленники забрали 15 тысяч гривен наличными и отпустили потерпевшего.

Главный фигурант, 55-летний киевлянин, заранее подготовился к преступлению: собрал информацию о враче и показал поддельное служебное удостоверение.

В ходе обысков у нападавших изъяли автомобили, рации, средства связи и оружие.

Злоумышленникам объявили подозрение по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • незаконное лишение свободы (ч. 2 ст. 146),
  • грабеж в условиях военного положения (ч. 4 ст. 186),
  • вымогательство (ч. 4 ст. 189).

Судебное разбирательство в отношении сообщника основного фигуранта продолжается.

Напомним, в Бориспольском районе Киевской области правоохранители задержали 44-летнего мужчину, который напал на прохожего с ножом и потребовал у него деньги. За совершенное злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

