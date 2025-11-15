В Хмельницкой области ищут льва, который выбрался из вольера зоопарка

В Хмельницкой области продолжается поиск льва, который выбрался из вольера местного зоопарка

По сообщениям медиа, животное оказалось за пределами территории заведения, после чего администрация зоопарка обратилась за помощью к правоохранителям.

Полиция вместе с работниками зоопарка прочесывает окрестную местность.

Местных жителей призывают не приближаться к незнакомым животным и сообщать о возможных следах хищника.

В общей сложности из зоопарка сбежали два льва, но одного уже нашли.

Напоминаем, в Хортицком районе Запорожья волк, содержавшийся в частном зоопарке, скрылся и несколько часов разгуливал по городу. Местные жители заметили хищника на улицах, после чего его удалось вернуть обратно в зоопарк.