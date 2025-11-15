14:21  15 ноября
Зеленский анонсировал новые элементы "Зимней поддержки"
16:04  14 ноября
На Волыни задержали пограничников, которые помогали мужчинам незаконно уехать за границу
15:12  14 ноября
В Киеве правоохранители задержали главу политической партии на взятке в 160 00 долларов
15 ноября 2025, 14:19

В Хмельницкой области ищут льва, который выбрался из вольера зоопарка

15 ноября 2025, 14:19
В Хмельницкой области продолжается поиск льва, который выбрался из вольера местного зоопарка

Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.

По сообщениям медиа, животное оказалось за пределами территории заведения, после чего администрация зоопарка обратилась за помощью к правоохранителям.

Полиция вместе с работниками зоопарка прочесывает окрестную местность.

Местных жителей призывают не приближаться к незнакомым животным и сообщать о возможных следах хищника.

В общей сложности из зоопарка сбежали два льва, но одного уже нашли.

Напоминаем, в Хортицком районе Запорожья волк, содержавшийся в частном зоопарке, скрылся и несколько часов разгуливал по городу. Местные жители заметили хищника на улицах, после чего его удалось вернуть обратно в зоопарк.

