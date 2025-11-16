13:13  16 листопада
Після гри ветеранів у Луцьку помер колишній гравець збірної України
У Хмельницькому знайшли левицю-втікачку: поліція відкрила справу
Дощі та місцями мокрий сніг: прогноз погоди в Україні на 16 листопада
У Хмельницькому знайшли левицю-втікачку: поліція відкрила справу

Фото: Національна поліція
Левицю, яка втекла з приватного зоокуточка у Хмельницькому, знайшли та ввели в стан медикаментозного сну. Тварину транспортували у безпечне місце

Про це повідомила полція області, передає RegioNews.

У суботу близько 10:55 правоохоронці отримали повідомлення про втечу двох левиць із вольєрів на території зоокуточка на вул. Пархоменка. Унаслідок інциденту загинули інші тварини.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами вже відкрито.

Одну левицю вдалося повернути у вольєр одразу, інша вибігла за межі території. Її пошуками займалися поліцейські, рятувальники та інші служби.

У Хмельницькій обласній прокуратурі зазначили, що проводять комплекс слідчих дій, спрямованих на встановлення причин і механізму втечі тварин, кола причетних та надання оцінки діям посадових осіб реабілітаційного центру.

Нагадаємо, 15 листопада з реабілітаційного центру для диких тварин, що у Хмельницькому, за невстановлених обставин втекли два леви. Обидві тварини – самиці, віком близько двох років.

поліція Хмельницький тварини пошук реабілітаційний центр левиці
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
