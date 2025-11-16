У Хмельницькому знайшли левицю-втікачку: поліція відкрила справу

Фото: Національна поліція

Левицю, яка втекла з приватного зоокуточка у Хмельницькому, знайшли та ввели в стан медикаментозного сну. Тварину транспортували у безпечне місце

Про це повідомила полція області, передає RegioNews.

У суботу близько 10:55 правоохоронці отримали повідомлення про втечу двох левиць із вольєрів на території зоокуточка на вул. Пархоменка. Унаслідок інциденту загинули інші тварини.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами вже відкрито.

Одну левицю вдалося повернути у вольєр одразу, інша вибігла за межі території. Її пошуками займалися поліцейські, рятувальники та інші служби.

У Хмельницькій обласній прокуратурі зазначили, що проводять комплекс слідчих дій, спрямованих на встановлення причин і механізму втечі тварин, кола причетних та надання оцінки діям посадових осіб реабілітаційного центру.

Нагадаємо, 15 листопада з реабілітаційного центру для диких тварин, що у Хмельницькому, за невстановлених обставин втекли два леви. Обидві тварини – самиці, віком близько двох років.