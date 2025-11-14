Фронтмен "Другої ріки" Валерій Харчишин зізнався, що знову закохався

Ілюстративне фото

Музикант Валерій Харчишин не так давно зізнався, що колись у нього був роман із журналісткою Яніною Соколовою. Тепер він розповів, що в його житті знову з'явилось кохання

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegoNews.

За словами Валерія Харчишина, зараз у нього є стосунку. Музикант зізнався, що він почувається закоханим. При цьому все ж деталі його особистого життя він вирішив не розкривати.

Також він згадав про свої минулі стосунки з Яніною Соколовою. Він зазначив, що Яніна не була задоволена тим, коли він розповів про це в пресі, і він жалкує, що зробив їй неприємно.

За словами музиканта, тоді йому набридлі провокативні заголовки щодо нього та Яніни, і він хотів все роз'яснити, щоб закінчити історію. При цьому він зазначив, що радився з Яніною перед тим, як публічно розповідати про їхній розрив.

Нагадаємо, раніше фронтмен гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин підтвердив, що у нього був роман із журналісткою Яніною Соколовою. При цьому він зазначив, що ці стосунки вже завершені, і вони не хотіли робити це публічним.