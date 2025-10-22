В Хмельницкой области расследуют жестокое обращение с собаками, которых могли убивать и есть

Иллюстративное фото: из открытых источников

Правоохранители Каменец-Подольского района расследуют возможное жестокое обращение с животными, в том числе убийство и потребление собак одной семьей

Об этом сообщает Хмельницкая областная прокуратура, передает RegioNews.

С целью проверки обстоятельств были проведены допросы свидетелей, осмотрены домовладения и назначены соответствующие экспертизы.

Пока факты жестокого обращения с животными не подтвердились.

В то же время зоозащитная организация UAnimals сообщает, что инцидент произошел в селе Вишневчик.

Местная жительница Анна Шмиглюк утверждает, что видела, как семья ела собак. Соседи объясняют это "лекарством против туберкулеза" для больного ребенка.

UAnimals отмечает, что еще в июле подали заявление в полицию по поводу жестокого обращения с животными. Правоохранители начали расследование, но животные, по данным зоозащитников, остаются во дворе семьи, а видео с бодикамер не приобщено к делу.

Юристы UAnimals также отмечают, что уголовное производство может быть неправильно квалифицировано: "Пострадали несколько животных, преступления совершены с особой жестокостью, поэтому дело должны квалифицировать по ч. 3 ст. 299 УКУ, что предусматривает 5–8 лет заключения и изъятия животных".

Напомним, в Киевской области 59-летний мужчина повесил свою собаку. За совершенное ему грозит до трех лет лишения свободы. В настоящее время фигурант сообщен о подозрении, а материалы дела направлены в суд для принятия решения.