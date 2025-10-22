На Хмельниччині розслідують жорстоке поводження з собаками, яких могли вбивати та їсти

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє Хмельницька обласна прокуратура, передає RegioNews.

Зазначапється, що з метою перевірки обставин було проведено допити свідків, оглянуто домоволодіння та призначено відповідні експертизи.

Наразі факти жорстокого поводження з тваринами не підтвердилися.

Водночас зоозахисна організація UAnimals повідомляє, що інцидент стався у селі Вишнівчик.

Місцева жителька Ганна Шмиглюк стверджує, що бачила, як родина їла собак. Натомість сусіди пояснюють це "ліками проти туберкульозу" для хворої дитини.

UAnimals зазначає, що ще у липні подали заяву до поліції щодо жорстокого поводження з тваринами. Правоохоронці розпочали розслідування, але тварини, за даними зоозахисників, залишаються на подвір'ї родини, а відео з бодікамер не долучене до справи.

Юристи UAnimals також наголошують, що кримінальне провадження може бути неправильно кваліфіковане: "Постраждали кілька тварин, злочини скоєні з особливою жорстокістю, тож справу мали б кваліфікувати за ч. 3 ст. 299 ККУ, що передбачає 5–8 років ув'язнення та вилучення тварин".

Нагадаємо, на Київщині 59-річний чоловік повісив свого собаку. За скоєне йому загрожує до трьох років позбавлення волі. Наразі фігуранту повідомлено про підозру, а матеріали справи скеровано до суду для ухвалення рішення.