Житель Хмельницкой области посреди дня ограбил женщину в Тернополе

фото: Национальная полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Жительница областного центра сообщила о том, что вблизи рынка неизвестный открыто похитил у нее дорогой смартфон. Стоимость гаджета потерпевшая оценила в 20 тысяч гривен.

Правоохранители установили, что к преступлению причастен 31-летний житель Хмельницкой области. Мужчина в прошлом уже имел проблемы с законом за аналогичные преступления.

Фигурант был задержан. За совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Тернополе мужчина скрылся в туалете пиццерии и ночью ограбил кассу. После этого злоумышленник снова скрылся в туалете.