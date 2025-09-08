Житель Хмельницкой области посреди дня ограбил женщину в Тернополе
Злоумышленник похитил у жительницы Тернополя дорогой смартфон
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
Жительница областного центра сообщила о том, что вблизи рынка неизвестный открыто похитил у нее дорогой смартфон. Стоимость гаджета потерпевшая оценила в 20 тысяч гривен.
Правоохранители установили, что к преступлению причастен 31-летний житель Хмельницкой области. Мужчина в прошлом уже имел проблемы с законом за аналогичные преступления.
Фигурант был задержан. За совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, в Тернополе мужчина скрылся в туалете пиццерии и ночью ограбил кассу. После этого злоумышленник снова скрылся в туалете.
Двое жителей Тернопольщины сядут в тюрьму за незаконную порубку деревьевВсе новости »
08 сентября 2025, 13:30В Тернопольской области разоблачили группу мошенников, которые выманили у людей почти 6 млн грн
05 сентября 2025, 15:27Любовная афера в Тернополе: мужчина обманул иностранку на 37 тысяч евро
04 сентября 2025, 08:13
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
В Украине снова изменились цены на огурцы: сколько тратить на килограмм
08 сентября 2025, 22:05В Сумской области нашли мертвым известного журналиста
08 сентября 2025, 21:50На Днепропетровщине браконьер наловил рыбы более чем на 100 тысяч гривен
08 сентября 2025, 21:39Эксглава МИД Кулеба "сбежал из Украины" в Польшу
08 сентября 2025, 21:27Смертельная авария в Ровенской области: Audi протаранил Citroen
08 сентября 2025, 21:20В Черкасской области прокуратура оспаривает аренду заказника "Лебединое озеро"
08 сентября 2025, 20:41Рецепты, направления от врача и план лечения теперь будут поступать в Дию
08 сентября 2025, 20:30На Днепропетровщине в поле уничтожили боевую часть российского дрона
08 сентября 2025, 20:15В Киевской области произошло тройное ДТП: пострадали четыре человека
08 сентября 2025, 19:43
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Все блоги »