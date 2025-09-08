У Хмельницькому чоловік у дворі будинку підірвав гранату

фото: Національна поліція

Вибух стався близько 19-ї години в дворі будинку по вулиці Зарічанській

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Хмельницькій області.

За даними правоохоронців, 45-річний хмельничанин підірвав на вулиці предмет, схожий на гранату. В результаті вибуху сам підривник отримав тілесні ушкодження у вигляді ампутації руки. Осколкові поранення також отримав ще один перехожий, 29-річний мешканець обласного центру.

"Обох чоловіків доправили до лікарні. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції", – йдеться у повідомленні.

