Фото: ілюстративне

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.

Обвинувальний акт уже направлено до суду.

Слідство встановило, що у 2020 році посадовець, за сприяння окремих працівників медико-соціальної експертної комісії, незаконно отримав ІІ групу інвалідності на довічний термін. При цьому він був обізнаний про відсутність у себе функціональних порушень, які могли б стати підставою для встановлення такої групи.

Після цього екскерівник прокуратури звернувся до територіального підрозділу Пенсійного фонду України та оформив пенсію. За даними слідства, загальна сума виплат, отриманих ним незаконно, перевищує 1 мільйон гривень. Йому інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України. Покарання може передбачати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Дії лікаря МСЕК, який сприяв у видачі неправдивого документа, кваліфіковано за ч. 1 ст. 28 та ч. 1 ст. 366 КК України – складання та видача завідомо неправдивого офіційного документа групою осіб.

