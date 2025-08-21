Фото: прокуратура

Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры .

Ранее суд избрал для 47-летней женщины меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Прокуроры оспорили это решение, не согласившись с такой возможностью. Апелляционный суд поддержал их позицию и назначил женщине безальтернативное содержание под стражей без права залога.

Задержанной грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, ДТП произошло поздно вечером 9 августа недалеко от села Юзино Хмельницкого района. В результате столкновения автомобилей Denza N7 и MG 350 водитель и четверо пассажиров MG 350 погибли на месте.