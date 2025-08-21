11:50  21 серпня
ДТП із пʼятьма загиблими на Хмельниччині: водійка перебуватиме під вартою
На Житомирщині пошкоджена контактна мережа: поїзди курсують із затримками
Жорстоке побиття на Вінниччині: жінка в лікарні, чоловік – у СІЗО
ДТП із пʼятьма загиблими на Хмельниччині: водійка перебуватиме під вартою

Фото: прокуратура
Суд скасував заставу жительці Хмельницького району, яка скоїла ДТП із пʼятьма загиблими

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Раніше суд обрав для 47-річної жінки запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Прокурори оскаржили це рішення, не погодившись із такою можливістю. Апеляційний суд підтримав їхню позицію та призначив жінці безальтернативне тримання під вартою без права застави.

Затриманій загрожує до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, ДТП сталася пізно ввечері 9 серпня неподалік села Юзіно Хмельницького району. Внаслідок зіткнення автівок Denza N7 та MG 350 водій і четверо пасажирів MG 350 загинули на місці.

Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
