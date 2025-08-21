Фото: прокуратура

Раніше суд обрав для 47-річної жінки запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Прокурори оскаржили це рішення, не погодившись із такою можливістю. Апеляційний суд підтримав їхню позицію та призначив жінці безальтернативне тримання під вартою без права застави.

Затриманій загрожує до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, ДТП сталася пізно ввечері 9 серпня неподалік села Юзіно Хмельницького району. Внаслідок зіткнення автівок Denza N7 та MG 350 водій і четверо пасажирів MG 350 загинули на місці.