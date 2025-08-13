Фото: прокуратура

Жительницу Хмельницкого района взяли под стражу за ДТП, в котором погибли пять человек

Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры .

Правоохранители объявили подозрение 47-летней водительнице по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель людей).

Женщину, которая была за рулем авто Denza N 7, задержали. Ее заключили под стражу с возможностью внесения залога.

Напомним, ДТП произошло поздно вечером 9 августа недалеко от села Юзино Хмельницкого района. В результате столкновения автомобилей Denza N7 и MG 350 водитель и четверо пассажиров MG 350 погибли на месте.