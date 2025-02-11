06:11  11 февраля
Украинские бойцы уничтожили на Запорожском направлении российский "Сонцепек"
06:42  11 февраля
На Киевщине в лесополосе нашли часть российской кассетной авиабомбы
01:08  11 февраля
В Тернополе после кесарева сечения скончался новорожденный мальчик: полиция ведет расследование
UA | RU
UA | RU
11 февраля 2025, 23:43

Стали известны новые подробности о заграничных банковских счетах скандальной Татьяны Крупы

11 февраля 2025, 23:43
Читайте також українською мовою
фото: ye.ua
Читайте також
українською мовою

Руководитель Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), обвиняемой в незаконном обогащении, Татьяна Крупа ее муж и невестка, вероятно, нелегально перевозили наличные деньги за границу. Затем эти средства ставились на банковские счета

Об этом говорится в определении Высшего антикоррупционного суда, передает RegioNews со ссылкой на "Суспільне".

Согласно материалам следствия, у Крупы есть банковские счета в польских и швейцарских банках. Общая сумма средств на счетах оценивается в около 600 тысяч долларов. Следователи подозревают, что эти деньги сама Крупа и ее родственники вывезли из Украины нелегально.

Эти подозрения основываются на том, что Крупа во время своих поездок за границу декларировала наличные деньги только один раз. В частности, как говорится в постановлении суда, автоматизированная система таможенного оформления зафиксировала, что Татьяна Крупа при пересечении границы декларировала деньги 23 апреля 2022 года. Согласно документам, Крупа везла 51 тыс. долларов и 7 тыс. евро. Также отмечается, что данных о декларировании наличных подозреваемой, ее мужем и невесткой во время пересечений границы в 2021-2024 годах нет.

Учитывая наличие большой суммы средств на зарубежных банковских счетах, следователи считают, что Крупа и ее семья перевозили деньги через государственную границу вне таможенного контроля.

"За границей у Татьяны Крупы и ее близких могут быть сосредоточены значительные имущественные ресурсы", – говорится в решении суда.

Кроме этого, у невестки Татьяны Крупы Екатерины в ходе следствия обнаружили незадекларированный автомобиль Mercedes-Benz GLE 400 E2024 выпуска. Это имущество под арестом.

Ранее стало известно, что невестке Татьяны Крупы удалось вывести из-под ареста земельный участок.

Напомним, во время обысков у Татьяны Крупы было обнаружено примерно 6 млн долларов наличными в разной валюте. Впоследствии арестовал ряд имущества Крупы, в том числе изъятые во время обысков наличные. Впоследствии появилась информация, что после обысков сосед Крупы нашел во дворе дома две сумки с наличными.

Также известно, что Нацагентство по предотвращению коррупции выявило ложные данные в декларации Владимира Крупы за 2021 год. По итогам проверки выяснилось, что в декларации Владимира Крупы, состоявшего в должности председателя Управления западного офиса Госаудитслужбы в Хмельницкой области, были ложные сведения более чем на 2,2 млн гривен.

24 января Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе, сократив размер залога с 280 до 260 млн грн.

Недавно Татьяну Крупу предупредили письмом об увольнении из должности главы Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии уже 18 марта этого года.

Читайте также: Сколько заработала Татьяна Крупа в должности главы Хмельницкой МСЭК: данные НАБУ

Хмельницкая область коррупция обогащение МСЭК Татьяна Крупа
В Хмельницкой области мужчина за 5000 долларов пытался подкупить работника ТЦК
02 февраля 2025, 14:27
ДБР изъяло у скандальных командиров 110 ОМБр почти 7 млн грн
31 января 2025, 16:22
Невестка скандальной главы Хмельницкой МСЭК Крупы вывела из-под ареста земельный участок
30 января 2025, 23:39
Все новости »
07 февраля 2025
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Большая часть украинского общества обсуждает, как повлияет на дальнейшее развитие страны приостановка сотрудничества с Агентством США по международному развитию (USAID). Очень многие как правительстве...
06 февраля 2025
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Дмитрий Белоцерковец - сопредседатель фракции "УДАР" в Киевсовете, советник мэра столицы Виталия Кличко — рассказал в интервью изданию RegioNews о том, готовится ли политическая сила мэра Кличко идти ...
03 февраля 2025
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Обмен резкими заявлениями между городским головой Киева Виталием Кличко и новоназначенным главой Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко – это не просто еще один эпизод уже привычног...
31 января 2025
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Первый месяц 2025 года стал настоящим ужасом для легендарного университета им. Карпенко-Карого, который в свое время закончили многие известные украинские актеры. В основном в социальных сетях студент...
В Кировоградской области в пожаре погиб мужчина
12 февраля 2025, 00:28
Доставали людей из-под завалов: в полиции показали видео с последствиями удара россиян по Харьковщине
12 февраля 2025, 00:17
В полиции рассказали подробности ДТП под Житомиром с тремя погибшими киевлянами
12 февраля 2025, 00:12
Ракетный удар по Кривому Рогу: поврежденны дома и учебное заведение
12 февраля 2025, 00:05
Киевские таможенники задержали миллионный груз с оправами для очков
11 февраля 2025, 23:19
В Житомирской области пьяный мужчина на глазах у бывшей спалил ее авто
11 февраля 2025, 22:55
Анимационный фильм "Я умерла в Ирпене" получил награду на престижном фестивале во Франции
11 февраля 2025, 22:19
Под Ровно в пожаре сгорели два человека
11 февраля 2025, 22:05
В Киевской области ПВО работает по вражеским дронам
11 февраля 2025, 21:42
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Все публикации »
Вадим Денисенко
Максим Жорин
Сергей Высоцкий
Все блоги »