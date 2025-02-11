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Руководитель Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), обвиняемой в незаконном обогащении, Татьяна Крупа ее муж и невестка, вероятно, нелегально перевозили наличные деньги за границу. Затем эти средства ставились на банковские счета

Об этом говорится в определении Высшего антикоррупционного суда, передает RegioNews со ссылкой на "Суспільне".

Согласно материалам следствия, у Крупы есть банковские счета в польских и швейцарских банках. Общая сумма средств на счетах оценивается в около 600 тысяч долларов. Следователи подозревают, что эти деньги сама Крупа и ее родственники вывезли из Украины нелегально.

Эти подозрения основываются на том, что Крупа во время своих поездок за границу декларировала наличные деньги только один раз. В частности, как говорится в постановлении суда, автоматизированная система таможенного оформления зафиксировала, что Татьяна Крупа при пересечении границы декларировала деньги 23 апреля 2022 года. Согласно документам, Крупа везла 51 тыс. долларов и 7 тыс. евро. Также отмечается, что данных о декларировании наличных подозреваемой, ее мужем и невесткой во время пересечений границы в 2021-2024 годах нет.

Учитывая наличие большой суммы средств на зарубежных банковских счетах, следователи считают, что Крупа и ее семья перевозили деньги через государственную границу вне таможенного контроля.

"За границей у Татьяны Крупы и ее близких могут быть сосредоточены значительные имущественные ресурсы", – говорится в решении суда.

Кроме этого, у невестки Татьяны Крупы Екатерины в ходе следствия обнаружили незадекларированный автомобиль Mercedes-Benz GLE 400 E2024 выпуска. Это имущество под арестом.

Ранее стало известно, что невестке Татьяны Крупы удалось вывести из-под ареста земельный участок.

Напомним, во время обысков у Татьяны Крупы было обнаружено примерно 6 млн долларов наличными в разной валюте. Впоследствии арестовал ряд имущества Крупы, в том числе изъятые во время обысков наличные. Впоследствии появилась информация, что после обысков сосед Крупы нашел во дворе дома две сумки с наличными.

Также известно, что Нацагентство по предотвращению коррупции выявило ложные данные в декларации Владимира Крупы за 2021 год. По итогам проверки выяснилось, что в декларации Владимира Крупы, состоявшего в должности председателя Управления западного офиса Госаудитслужбы в Хмельницкой области, были ложные сведения более чем на 2,2 млн гривен.

24 января Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе, сократив размер залога с 280 до 260 млн грн.

Недавно Татьяну Крупу предупредили письмом об увольнении из должности главы Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии уже 18 марта этого года.

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