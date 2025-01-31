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31 января 2025, 16:22

ДБР изъяло у скандальных командиров 110 ОМБр почти 7 млн грн

31 января 2025, 16:22
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фото: ДБР
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ДБР передало в АРМА почти 7 млн грн, изъятых во время расследования поборов с военных в 110 ОМБр

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба ДБР.

"По ходатайству следователя ГБР Хмельницкий горрайонный суд Хмельницкой области передал более 6,73 млн гривен, изъятых во время расследования производства по поборам с военных в 110-й отдельной механизированной бригаде, в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами", - говорится в сообщении.

Напомним, что работники ДБР сообщили о подозрении заместителю командира этого подразделения и командиру группы материального обеспечения. Они организовали схему, по которой военнослужащие могли фактически не являться на службу, а только числиться в части. При этом они получали полное денежное довольствие и даже боевые выплаты.

В настоящее время правоохранители проверяют по меньшей мере 50 человек, которые могли быть вовлечены в эту схему.

Напомним, в Минобороны изменили порядок оформления УБД. Теперь это будет происходить средствами Единого государственного реестра ветеранов войны.

Как сообщалось, в Донецкой области разоблачили трех офицеров, воровавших горючее из воинской части.

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