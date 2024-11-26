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26 ноября 2024, 23:56

Сколько заработала Татьяна Крупа на должности главы Хмельницкой МСЭК: данные НАБУ

26 ноября 2024, 23:56
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Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) предоставило следствию данные о доходах главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы, подозреваемой в незаконном обогащении, за все время работы

Об этом сообщают "Українські Новини" со ссылкой на материалы суда, передает RegioNews.

Общая сумма задекларированных доходов Крупы составляет 23 781 769 гривен. Других денежных активов Крупа в декларации за 2023 год не указала.

За первое полугодие 2024 года Крупа, по данным НАБУ, получила доход на сумму 1 045 216 грн. Муж чиновницы за этот период получил доход в 2 390 509 гривен.

При этом в ведомстве отмечают, что Крупа с целью личного незаконного обогащения приобрела следующие активы:

  • денежных средств на сумму 139 455 774 грн, которые хранила дома и в служебном кабинете;
  • денежных активов в размере 590 тысяч долларов США (свыше 22,4 млн. грн.);

Напомним, ранее стало известно, что глава Хмельницкой МСЭК Татьяна Крупа, подозреваемая в незаконном обогащении, обжаловала арест имущества в рамках уголовного производства.

Как известно, в начале октября руководительница Татьяна Крупа была разоблачена на незаконном обогащении. Во время обысков у нее было обнаружено примерно 6 млн долларов наличными в разной валюте. Впоследствии арестовал ряд имущества Крупы, в том числе изъятые во время обысков наличные.

Впоследствии появилась информация, что после обысков сосед Крупы нашел во дворе дома две сумки с наличными.

Добавим, что коллегия судей уменьшила сумму залога Татьяне Крупе с 500 до 300 миллионов гривен.

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