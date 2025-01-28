Стало известно, когда уволят с должности скандальную главу Хмельницкой МСЭК Крупу

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Председатель Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) Татьяна Крупа, которая находится под арестом по подозрению в незаконном обогащении, получила сообщение об увольнении с должности

Об этом сообщили в Хмельницком областном центре медико-социальной экспертизы в ответе на запрос "Суспільного", передает RegioNews.

В письме отмечается, что Крупа будет уволена с должности уже 18 марта этого года.

Также в сообщении напоминают, что Татьяна Крупа из-за ареста отсутствует на рабочем месте и должностные обязанности не выполняет.

В МСЭК добавили, что размер заработной платы Крупы составляет 35 тысяч 290 гривен в месяц. Однако в связи с отсутствием на работе выплаты были приостановлены еще 5 октября 2024 года.

Как известно, в начале октября руководительница Татьяна Крупа была разоблачена на незаконном обогащении. Во время обысков у нее обнаружили примерно 6 млн долларов наличными в разной валюте. Впоследствии арестовал ряд имущества Крупы, в том числе изъятые во время обысков наличные. Впоследствии появилась информация, что после обысков сосед Крупы нашел во дворе дома две сумки с наличными.

Также известно, что Нацагентство по предотвращению коррупции выявило ложные данные в декларации Владимира Крупы за 2021 год. По итогам проверки выяснилось, что в декларации Владимира Крупы, состоявшего в должности председателя Управления западного офиса Госаудитслужбы в Хмельницкой области, были ложные сведения более чем на 2,2 млн гривен.

24 января Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе, сократив размер залога с 280 до 260 млн грн.

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