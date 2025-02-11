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11 лютого 2025, 23:43

Стали відомі нові подробиці про закордонні банківські рахунки скандальної Тетяни Крупи

11 лютого 2025, 23:43
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фото: ye.ua
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Керівниця Хмельницької обласної медико-соціальну експертну комісію (МСЕК), яку звинувачують у незаконному збагаченні, Тетяна Крупа її чоловік та невістка, імовірно, нелегально перевозили готівку за кордон. Потім ці кошти ставилися на банківські рахунки

Про це йдеться в ухвалі Вищого антикорупційного суду, передає RegioNews з посиланням на "Суспільне".

Відповідно до матеріалів слідства, у Крупи є банківські рахунки у польських та швейцарських банках. Загальну суму коштів на рахунках оцінюють у близько 600 тисяч доларів. Слідчі підозрюють, що ці гроші сама Крупа та її родичі вивезли з України нелегально.

Ці підозри ґрунтуються на тому, що Крупа під час своїх поїздок за кордон декларувала готівку лише один раз. Зокрема, як зазначається у постанові суду, автоматизована система митного оформлення зафіксувала, що Тетяна Крупа при перетині кордону декларувала гроші 23 квітня 2022 року. Відповідно до документів, Крупа везла 51 тис. доларів та 7 тис. євро. Також зазначається, що даних про декларування готівки підозрюваною, її чоловіком та невісткою під час перетинів кордону у 2021-2024 роках немає.

Враховуючи наявність великої суми коштів на закордонних банківських рахунках, слідчі вважають, що Крупа та її сім'я перевозили гроші через державний кордон поза митним контролем.

"За кордоном у Тетяни Крупи та її близьких можуть бути зосереджені значні майнові ресурси", – йдеться в ухвалі суду.

Крім цього, у невістки Тетяни Крупи Катерини під час слідства виявили незадекларований автомобіль Mercedes-Benz GLE 400 E2024 року випуску. Це майно наразі під арештом.

Додамо, раніше стало відомо, що невістці Тетяни Крупи вдалося вивести з-під арешту земельну ділянку.

Нагадаємо, під час обшуків у Тетяни Крупи виявили приблизно 6 млн доларів готівкою у різній валюті. Згодом арештував низку майна Крупи, зокрема вилучену під час обшуків готівку. Згодом з'явилася інформація, що після обшуків сусід Крупи знайшов у дворі будинку дві сумки з готівкою.

Також відомо, що Нацагентство з питань запобігання корупції виявило неправдиві дані у декларації Володимира Крупи за 2021 рік. За підсумками перевірки з'ясувалося, що у декларації Володимира Крупи, який перебував на посаді голови Управління західного офісу Держаудитслужби на Хмельниччині, були неправдиві відомості на понад 2,2 млн гривень.

24 січня Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід очільниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі, скоротивши розмір застави з 280 до 260 млн грн.

Нещодавно Тетяну Крупу попередили листом про звільнення з посади очільниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії вже 18 березня цього року.

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