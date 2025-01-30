Невестка скандальной главы Хмельницкой МСЭК Крупы вывела из-под ареста земельный участок

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Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на данные судебного реестра, передает RegioNews.

Указанный участок оказался под арестом 11 октября 2024 года в рамках уголовного производства касательно Татьяны Крупы.

С ноября прошлого года Екатерина Крупа оспаривала арест имущества. 23 января этого года апелляционная инстанция приняла решение в ее пользу.

По информации издания, Екатерина Крупа приобрела указанный участок 4 сентября 2024 за 100 тыс. грн. Земля расположена недалеко от реки Кудрянка в Хмельницком.

А через месяц, 4 октября, стало известно о разоблачении руководителя Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы и ее сына Александра Крупы, занимавшего должность начальника областного Пенсионного фонда в области, в незаконном обогащении.

Напомним, во время обысков у Татьяны Крупы было обнаружено примерно 6 млн долларов наличными в разной валюте. Впоследствии арестовал ряд имущества Крупы, в том числе изъятые во время обысков наличные. Впоследствии появилась информация, что после обысков сосед Крупы нашел во дворе дома две сумки с наличными.

Также известно, что Нацагентство по предотвращению коррупции выявило ложные данные в декларации Владимира Крупы за 2021 год. По итогам проверки выяснилось, что в декларации Владимира Крупы, состоявшего в должности председателя Управления западного офиса Госаудитслужбы в Хмельницкой области, были ложные сведения более чем на 2,2 млн гривен.

24 января Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе, сократив размер залога с 280 до 260 млн грн.

Недавно Татьяну Крупу предупредили письмом об увольнении из должности главы Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии уже 18 марта этого года.

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