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12 декабря 2024, 16:27

НАПК нашло миллионные нарушения в декларации мужа Татьяны Крупы

12 декабря 2024, 16:27
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Нацагентство по предотвращению коррупции выявило ложные данные в декларации мужа Татьяны Крупы — Владимира — за 2021 год

Об этом говорится в ответе НАПК на запрос "Суспільного", передает RegioNews.

По итогам проверки выяснилось, что в декларации Владимира Крупы, состоявшего в должности председателя Управления западного офиса Госаудитслужбы в Хмельницкой области, были ложные сведения более чем на 2,2 млн гривен.

В отношении Владимира Крупы возбуждено уголовное производство по статье о декларировании недостоверной информации. Ему грозит наказание в виде штрафа от четырех до пяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественных работ на срок до 240 часов, или до 2 лет ограничения свободы, или лишения свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности до 3 лет.

В полиции Хмельнитчины сообщили, что по делу о Крупе расследование продолжается, подозрения ему пока не объявляли.

Напомним, Высший антикоррупционный суд продлил до 26 января 2025 года срок ареста руководителя Хмельницкой МСЭК, депутата Хмельницкого облсовета Татьяны Крупы. Также суд решил снизить залог для Крупы с 300 до 280 млн грн.

Как известно, в начале октября руководительница Татьяна Крупа была разоблачена на незаконном обогащении. Во время обысков у нее обнаружили примерно 6 млн долларов наличными в разной валюте. Впоследствии арестовал ряд имущества Крупы, в том числе изъятые во время обысков наличные. Впоследствии появилась информация, что после обысков сосед Крупы нашел во дворе дома две сумки с наличными.

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