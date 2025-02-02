09:34  02 февраля
Командование Сухопутных войск ВСУ призвало к "жесткой реакции" на убийства военных ТЦК
12:43  02 февраля
В колонии в Полтавской области пытали и убивали заключенных
10:56  01 февраля
Массированная атака дронов на Запорожье: что известно
UA | RU
UA | RU
02 февраля 2025, 14:27

В Хмельницкой области мужчина за 5000 долларов пытался подкупить работника ТЦК

02 февраля 2025, 14:27
Читайте також українською мовою
фото: freepik.com
Читайте також
українською мовою

Житель Тернопольской области предлагал военнослужащему деньги за уклонение от призыва

Как передает RegioNews, об этом сообщили в областном ТЦК и СП.

Мужчину задержали при попытке дать взятку военнослужащему одного из отделов Хмельницкого районного ТЦК и СП. За освобождение от призыва на военную службу уклонист предлагал 5000 долларов.

Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 369 Уголовного кодекса Украины. Следователи планируют объявить подозрение задержанному и избрать меру пресечения.

Мужчине грозит штраф от двухсот до одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от одного до трех лет, или лишение свободы на срок до трех лет.

Напомним, в Тернопольской области эксработник ТЦК продавал фальшивые повестки. Полицейские поймали злоумышленника в момент передачи повестки.

взятка Хмельницкая область ТЦК
На Хмельнитчине будут судить группу врачей, которые помогали мужчинам оформлять фиктивную инвалидность
31 января 2025, 11:22
В Хмельницкой области мужчина бросился на женщину с топором из-за ревности
29 января 2025, 23:40
Все новости »
31 января 2025
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Первый месяц 2025 года стал настоящим ужасом для легендарного университета им. Карпенко-Карого, который в свое время закончили многие известные украинские актеры. В основном в социальных сетях студент...
29 января 2025
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Задержание нескольких старших и высших офицеров ВСУ сразу стало резонансным политическим событием. За ним стоят реальные проблемы в армии, о которых давно говорится в публичном пространстве. Тем не ме...
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
21 января 2025
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине...
В Житомирской области трехмесячный мальчик установил уникальный рекорд
02 февраля 2025, 16:08
Убийство работника ТЦК в Полтавской области: появились новые подробности
02 февраля 2025, 15:30
Синоптики рассказали, какой будет погода в понедельник
02 февраля 2025, 15:13
В Херсоне россияне атаковали "скорую", которая ехала на вызов
02 февраля 2025, 13:40
В Киевской области будут судить преступную группу, которая незаконно вырубила деревья на 60 млн грн
02 февраля 2025, 13:02
В колонии в Полтавской области пытали и убивали заключенных
02 февраля 2025, 12:43
Число погибших от удара по дому в Полтаве продолжает расти
02 февраля 2025, 12:17
Еще две категории украинцев получили "бронь" от мобилизации
02 февраля 2025, 11:50
Во Львове в результате взрыва гранаты пострадал человек
02 февраля 2025, 11:24
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Все публикации »
Максим Жорин
Сергей Высоцкий
Юрий Чевордов
Все блоги »