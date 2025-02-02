В Хмельницкой области мужчина за 5000 долларов пытался подкупить работника ТЦК

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Как передает RegioNews, об этом сообщили в областном ТЦК и СП.

Мужчину задержали при попытке дать взятку военнослужащему одного из отделов Хмельницкого районного ТЦК и СП. За освобождение от призыва на военную службу уклонист предлагал 5000 долларов.

Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 369 Уголовного кодекса Украины. Следователи планируют объявить подозрение задержанному и избрать меру пресечения.

Мужчине грозит штраф от двухсот до одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от одного до трех лет, или лишение свободы на срок до трех лет.

Напомним, в Тернопольской области эксработник ТЦК продавал фальшивые повестки. Полицейские поймали злоумышленника в момент передачи повестки.