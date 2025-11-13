Частина Корабельного району Херсона залишилася без світла через обстріли

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Херсоні внаслідок обстрілів пошкоджено лінії електропередач, через що тимчасово знеструмлено частину Корабельного району

Про це повідомляє Херсонська МВА, передає RegioNews.

Для проведення ремонту фахівцям знадобиться приблизно два дні. Через це також тимчасово не працюватимуть тролейбуси маршруту №8.

Раніше МВА повідомляла, що в зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на контактній мережі 13 і 14 листопада не працюватиме 4-й тролейбус.

Нагадаємо, у Дніпровському районі Херсона 13 листопада на російських мінах типу "пелюстка" підірвалися два авто швидкої допомоги. На щастя, ніхто не постраждав.