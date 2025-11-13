Россияне атаковали Никопольщину артиллерией и FPV-дронами: повреждены библиотека и учебное заведение
В ночь на 13 ноября российские военные продолжали атаковать Никопольщину
Об этом сообщил и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.
Россияне били артиллерией и FPV-дронами по Никополю, населенным пунктам Марганецкой и Покровской громад.
В результате вражеских атак повреждены библиотека, учебное заведение, многоквартирный и частный дома.
К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
Напомним, из-за боевых действий тысячи жителей Полтавщины остались без электроэнергии и временно отключены от единой сети страны.
