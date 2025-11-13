На ТОТ Херсонщини росіяни відмовляють місцевим у лікуванні – активісти

Фото: ОТПОР

У Каховці та Чаплинці районні лікарні переповнені пораненими російськими військовими, через що місцевих мешканців не приймають і не лікують

Про це повідомляють учасники руху громадянського опору "ОТПОР", передає RegioNews.

Щоб отримати медичну допомогу, цивільних змушують їхати до Генічеська.

За словами активістів, окупанти ставлять життя та здоров'я своїх військових вище за потреби цивільного населення, повністю ігноруючи їх право на медичне забезпечення.

"Це пряме порушення всіх норм і правил, що призводить до страждань та потенційно смертельних випадків серед українців", – зазначають у русі "ОТПОР".

