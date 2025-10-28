15:29  28 октября
В Хмельницком раздался мощный взрыв, повреждена многоэтажка
15:14  28 октября
Синоптикиня предупредила о переменной погоде с дождями и ветром
14:57  28 октября
В сети появилась уникальная карта Днепра 1942 года
28 октября 2025, 21:55

В Херсоне судили многодетную мать, работавшую на россиян

28 октября 2025, 21:55
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Херсонский городской суд Херсонской области признал гражданку виновной в коллаборационной деятельности. Известно, что она работала на русских во время оккупации города

Об этом сообщает Судебный репортер, передает RegioNews.

В августе-октябре 2022 года женщина занимала в оккупационной администрации руководящую должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных функций. У окупантов она стала "начальником отдела информационной работы и документооборота Управлении труда и социальной политики г.Херсона".

С осени 2023 г. она находится в изоляторе. Теперь женщина заключила сделку и признала вину. Известно, что она многодетная мать: женщина воспитывает троих несовершеннолетних детей 2008 и 2010 года рождения, двое из которых являются детьми с инвалидностью с детства.

Ей назначен наказание в виде 3 лет лишения свободы, из которых два она уже отбыла в условиях СИЗО. Также на 10 лет ей запрещено занимать должности в органах государственной власти, государственного управления, местного самоуправления и заниматься деятельностью, связанной с предоставлением публичных услуг.

Напомним, ранее в Харьковской области судили мужчину, который помогал оккупантам , сообщая им о соседях, выступавших против оккупации. Его признали виновным в пособничестве государству-агрессору.

коллаборант предательство суд Херсон
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
