15:29  28 жовтня
У Хмельницькому пролунав потужний вибух, пошкоджено багатоповерхівку
15:14  28 жовтня
Синоптикиня попередила про мінливу погоду із дощами та вітром
14:57  28 жовтня
У мережі з'явилася унікальна карта Дніпра 1942 року
UA | RU
UA | RU
28 жовтня 2025, 21:55

У Херсоні судили багатодітну матір, яка працювала на росіян

28 жовтня 2025, 21:55
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Херсонський міський суд Херсонської області визнав громадянку винною у колабораційній діяльності. Відомо, що вона працювала на росіян під час окупації міста

Про це повідомляє Судовий репортер, передає RegioNews.

Протягом серпня-жовтня 2022 року жінка займала в окупаційній адміністрації керівну посаду, повʼязану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій. В окупантів вона стала "начальником відділу інформаційної роботи і докуменообігу Управлінні труда і соціальної політики м.Херсона".

З осені 2023 року вона знаходиться в ізоляторі. Тепер жінка уклала угоду та визнала провину. Відомо, що вона є багатодітною матір'ю: жінка виховує трьох неповнолітніх дітей 2008 та 2010 року народження, двоє з яких є дітьми з інвалідністю з дитинства.

Їй призначили покарання у вигляді 3 років позбавлення волі, з яких два вона вже відбула в умовах СІЗО. Також на 10 років їй заборонено обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування та займатися діяльністю, яка повʼязана з наданням публічних послуг.

Нагадаємо, раніше на Харківщині судили чоловіка, який допомагав окупантам, повідомляючи їм про сусідів, що виступали проти окупації. Його визнали винним у пособництві державі-агресору.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
колаборант зрада суд Херсон
У Миколаєві жінка готувала теракт на замовлення росіян
23 жовтня 2025, 20:35
Коригувальниця з Харкова захотіла на обмін в РФ: як суд покарав агентку РФ
23 жовтня 2025, 19:45
Всі новини »
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
В Україні змінюється вартість фруктів: які цінники в популярних супермаркетах
28 жовтня 2025, 23:00
У Чорнобилі помітили собак із синьою шерстю: фахівці пояснили, що сталося
28 жовтня 2025, 22:55
У ЗСУ спростували заяви Росії про нібито оточення Куп’янська
28 жовтня 2025, 22:31
Довірилась незнайомцю: на Буковині псевдобанкір вкрав у жінки гроші
28 жовтня 2025, 22:25
В Україні можуть виникнути проблеми з опаленням: енергоексперт назвав міста
28 жовтня 2025, 22:18
Міжнародні партнери допомагають Харківщині готуватися до опалювального сезону
28 жовтня 2025, 21:59
Син київських акторів помер після відвідування ТЦК: названо офіційну причину смерті
28 жовтня 2025, 21:58
Росіяни прорвалися на околиці Мирнограда: тривають вуличні бої, — Сили оборони
28 жовтня 2025, 21:51
Труханову вручили підозру просто на парковці: ЗМІ назвали причину
28 жовтня 2025, 21:46
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »