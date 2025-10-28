Ілюстративне фото

Херсонський міський суд Херсонської області визнав громадянку винною у колабораційній діяльності. Відомо, що вона працювала на росіян під час окупації міста

Про це повідомляє Судовий репортер, передає RegioNews.

Протягом серпня-жовтня 2022 року жінка займала в окупаційній адміністрації керівну посаду, повʼязану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій. В окупантів вона стала "начальником відділу інформаційної роботи і докуменообігу Управлінні труда і соціальної політики м.Херсона".

З осені 2023 року вона знаходиться в ізоляторі. Тепер жінка уклала угоду та визнала провину. Відомо, що вона є багатодітною матір'ю: жінка виховує трьох неповнолітніх дітей 2008 та 2010 року народження, двоє з яких є дітьми з інвалідністю з дитинства.

Їй призначили покарання у вигляді 3 років позбавлення волі, з яких два вона вже відбула в умовах СІЗО. Також на 10 років їй заборонено обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування та займатися діяльністю, яка повʼязана з наданням публічних послуг.

Нагадаємо, раніше на Харківщині судили чоловіка, який допомагав окупантам, повідомляючи їм про сусідів, що виступали проти окупації. Його визнали винним у пособництві державі-агресору.