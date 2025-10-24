Российский беспилотник попал в жилой дом в Херсоне, есть пострадавшие
В ночь на 24 октября россияне ударными дронами атаковали Херсон
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Херсонскую ОВА.
"В Днепровском районе БПЛА типа "Шахед" попал в многоэтажку. Загорелся пожар", – говорится в сообщении.
В результате атаки пострадали 80-летняя женщина и 52-летний мужчина.
У обоих – взрывные травмы и термические ожоги. Каретой "скорой" пострадавших доставили в больницу для оказания медпомощи.
Напомним, погибший в результате российской атаки фермер из Херсона может получить звание Героя Украины. Речь идет об Александре Гордиенко, погибшем в начале сентября в результате атаки российского дрона.
С начала суток произошло 103 боевых столкновений: где самая сложная ситуацияВсе новости »
23 октября 2025, 22:55Россия запустила по Украине 130 дронов: сколько сбила ПВО
23 октября 2025, 11:30Из-за ударов РФ в Украине отключения света действуют в 12 областях
23 октября 2025, 11:15
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
Укрзализныця предупредила об изменениях движения поездов и задержках из-за российских атак
24 октября 2025, 08:17РФ атаковала Кировоградщину, почти 20 населенных пунктов без света
24 октября 2025, 08:05Силы обороны за сутки обезвредили еще 910 окупантов
24 октября 2025, 07:49В Германии хотят ужесточить миграционные правила для молодых украинцев
24 октября 2025, 07:33ЕС взял на себя обязательство оказывать финансовую помощь Украине до 2027 года
24 октября 2025, 06:59"Кровь течет, результат — ноль": Дмитрий Коляденко рассказал о похудении, о котором сожалеет
24 октября 2025, 01:50Танцовщица Илона Гвоздева рассказала, как сейчас зарабатывает на жизнь
24 октября 2025, 01:30"Наконец-то слышен голос": Джамала рассказала, какие песни присылают ей участники будущего Нацотбора на Евровидение
24 октября 2025, 00:50В Украине снова дорожает лук: сколько стоит килограмм
24 октября 2025, 00:30
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все блоги »