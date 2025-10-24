Российский беспилотник попал в жилой дом в Херсоне, есть пострадавшие

иллюстративное фото: из открытых источников

В ночь на 24 октября россияне ударными дронами атаковали Херсон

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"В Днепровском районе БПЛА типа "Шахед" попал в многоэтажку. Загорелся пожар", – говорится в сообщении.

В результате атаки пострадали 80-летняя женщина и 52-летний мужчина.

У обоих – взрывные травмы и термические ожоги. Каретой "скорой" пострадавших доставили в больницу для оказания медпомощи.

Напомним, погибший в результате российской атаки фермер из Херсона может получить звание Героя Украины. Речь идет об Александре Гордиенко, погибшем в начале сентября в результате атаки российского дрона.