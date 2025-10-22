Погибший фермер из Херсона может получить звание Героя Украины

фото: Суспильне Херсон

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Суспильне. Херсон".

"Первый шаг – это была петиция, нужно было собрать 25 000 голосов. Второй шаг – Верховная Рада утвердила решение, что можно передавать дальше на Офис Президента эту петицию. И третий шаг – ждем решения Президента", – сообщила дочь Александра Гордиенко журналистам.

Напомним, глава Ассоциации фермеров Херсонской области и депутат облсовета Александр Гордиенко погиб 5 сентября в Херсонской области. Автомобиль мужчины атаковал русский дрон.