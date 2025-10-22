21:57  22 октября
22 октября 2025, 22:58

Погибший фермер из Херсона может получить звание Героя Украины

22 октября 2025, 22:58
фото: Суспильне Херсон
Совет поддержал присвоение звания Героя Украины погибшему фермеру из Херсона Александру Гордиенко

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Суспильне. Херсон".

"Первый шаг – это была петиция, нужно было собрать 25 000 голосов. Второй шаг – Верховная Рада утвердила решение, что можно передавать дальше на Офис Президента эту петицию. И третий шаг – ждем решения Президента", – сообщила дочь Александра Гордиенко журналистам.

Напомним, глава Ассоциации фермеров Херсонской области и депутат облсовета Александр Гордиенко погиб 5 сентября в Херсонской области. Автомобиль мужчины атаковал русский дрон.

16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
