Погибший фермер из Херсона может получить звание Героя Украины
Совет поддержал присвоение звания Героя Украины погибшему фермеру из Херсона Александру Гордиенко
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Суспильне. Херсон".
"Первый шаг – это была петиция, нужно было собрать 25 000 голосов. Второй шаг – Верховная Рада утвердила решение, что можно передавать дальше на Офис Президента эту петицию. И третий шаг – ждем решения Президента", – сообщила дочь Александра Гордиенко журналистам.
Напомним, глава Ассоциации фермеров Херсонской области и депутат облсовета Александр Гордиенко погиб 5 сентября в Херсонской области. Автомобиль мужчины атаковал русский дрон.
Российская армия атаковала село на Херсонщине: есть погибшая и пострадавшиеВсе новости »
06 октября 2025, 10:46Оккупанты обстреляли Чернобаевку на Херсонщине: есть пострадавшие
06 октября 2025, 09:53"Директор" школы на Херсонщине осудили за работу на врага
03 октября 2025, 20:55
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
Россияне атакуют Киев, в столице раздаются взрывы
22 октября 2025, 23:49Подорожание вдвое: эксперт объяснил, почему в Украине так сильно выросли цены на яйца
22 октября 2025, 23:30Взрыв на левом берегу Киева: жуткий момент попал на видео
22 октября 2025, 23:26США разрешили Украине применять западные дальнобойные ракеты
22 октября 2025, 23:24После разрешения на выезд мужчин 18–22 лет: количество украинцев в Германии выросло почти в 100 раз, - СМИ
22 октября 2025, 23:18В Одесской области засудили мужчину, который убил свою 65-летнюю опекунку
22 октября 2025, 23:06В Украине подорожали фрукты: какие сейчас цены в магазинах
22 октября 2025, 23:00В Чернобыльской зоне ученые обнаружили одичавшее стадо коров: среди них - почти черные телята
22 октября 2025, 22:50Эксруководитель "Укрэнерго" сходил на первый допрос: что известно
22 октября 2025, 22:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все блоги »