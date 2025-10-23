С начала суток произошло 103 боевых столкновений: где самая сложная ситуация

иллюстративное фото: из открытых источников

В четверг, 23 октября, на фронте произошло 103 боевых столкновения, из них 31 – на Покровском направлении

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Как отмечается, враг нанес 48 авиационных ударов, сбросил 105 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 2665 дронов-камикадзе и осуществил 3653 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

В частности, на Покровском направлении враг совершил 31 атаку. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Никаноровка, Мирноград, Родинское, Лисовка, Зверевое, Удачное, Молодецкое, Красный Лиман, Новоэкономическое, Котлино, Новопавловка, Дачное.

Напомним, ВСУ освободили Кучерив Яр на Покровском направлении. Во время боя нашим военным удалось взять в плен несколько десятков окупантов.