Російський безпілотник влучив у житловий будинок в Херсоні, є постраждалі

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У ніч на 24 жовтня росіяни ударними дронами атакували Херсон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Херсонську ОВА.

"У Дніпровському районі БпЛА типу "Шахед" поцілив у багатоповерхівку. Зайнялась пожежа", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки постраждали 80-річна жінка та 52-річний чоловік.

Зазначається, що в обох – вибухові травми та термічні опіки. Каретою "швидкої" потерпілих доправили до лікарні для надання меддопомоги.

Нагадаємо, загиблий внаслідок російської атаки фермер із Херсонщини може отримати звання Героя України. Йдеться про Олександра Гордієнка, який загинув на початку вересня внаслідок атаки російського дрона.