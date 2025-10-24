Російський безпілотник влучив у житловий будинок в Херсоні, є постраждалі
У ніч на 24 жовтня росіяни ударними дронами атакували Херсон
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Херсонську ОВА.
"У Дніпровському районі БпЛА типу "Шахед" поцілив у багатоповерхівку. Зайнялась пожежа", – йдеться у повідомленні.
Внаслідок атаки постраждали 80-річна жінка та 52-річний чоловік.
Зазначається, що в обох – вибухові травми та термічні опіки. Каретою "швидкої" потерпілих доправили до лікарні для надання меддопомоги.
Нагадаємо, загиблий внаслідок російської атаки фермер із Херсонщини може отримати звання Героя України. Йдеться про Олександра Гордієнка, який загинув на початку вересня внаслідок атаки російського дрона.
Від початку доби відбулося 103 бойові зіткнення: де найскладніша ситуаціяВсі новини »
23 жовтня 2025, 22:55Росія запустила по Україні 130 дронів: скільки збила ППО
23 жовтня 2025, 11:30Через удари РФ в Україні відключення світла діють в 12 областях
23 жовтня 2025, 11:15
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Названа середня зарплата держслужбовців в Україні
24 жовтня 2025, 09:23З початку 2025 року в Україні у ДТП загинуло понад 2,2 тис. людей
24 жовтня 2025, 08:42Росіяни атакували Дніпропетровщину з артилерії та FPV-дронами
24 жовтня 2025, 08:29Укрзалізниця попередила про зміни руху поїздів та затримки через російські атаки
24 жовтня 2025, 08:17РФ атакувала Кіровоградщину, майже 20 населених пунктів без світла
24 жовтня 2025, 08:05Сили оборони за добу знешкодили ще 910 окупантів
24 жовтня 2025, 07:49У Німеччині хочуть посилити міграційні правила для молодих українців
24 жовтня 2025, 07:33ЄС взяв на себе зобов'язання надавати фінансову допомогу Україні до 2027 року
24 жовтня 2025, 06:59"Кров тече, результат — нуль": Дмитро Коляденко розповів про схуднення, про яке жалкує
24 жовтня 2025, 01:50
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі блоги »