11:54  17 жовтня
Помер українсько-американський письменник Юрій Тарнавський
11:22  17 жовтня
СБУ зірвала теракт у Дніпрі: жінка намагалася підірвати авто поліцейського
09:41  17 жовтня
Не помітив на дорозі: на Одещині водій вантажівки збив двох військових
17 жовтня 2025, 12:06

Росіяни скинули вибухівку на маршрутку в Херсоні

17 жовтня 2025, 12:06
Фото: Херсонська МВА
Сьогодні вранці, 17 жовтня, російські війська продовжили дроновий терор Херсона – у Центральному районі міста ворог скинув вибухівку на маршрутку

Про це повідомила Херсонська МВА, передає RegioNews.

За попередніми даними, водій і пасажири не постраждали.

На оприлюднених фото видно пошкоджений маршрутний автобус, який зазнав руйнувань унаслідок атаки.

Нагадаємо, днями зранку в Корабельному районі Херсона ворожий дрон скинув вибухівку біля тролейбусу, який курсував маршрутом №9. На щастя, водійка та пасажири не постраждали.

