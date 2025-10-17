Росіяни скинули вибухівку на маршрутку в Херсоні
Сьогодні вранці, 17 жовтня, російські війська продовжили дроновий терор Херсона – у Центральному районі міста ворог скинув вибухівку на маршрутку
Про це повідомила Херсонська МВА, передає RegioNews.
За попередніми даними, водій і пасажири не постраждали.
На оприлюднених фото видно пошкоджений маршрутний автобус, який зазнав руйнувань унаслідок атаки.
Нагадаємо, днями зранку в Корабельному районі Херсона ворожий дрон скинув вибухівку біля тролейбусу, який курсував маршрутом №9. На щастя, водійка та пасажири не постраждали.
