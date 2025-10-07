Иллюстративное фото

В Херсонской области будут судить мужчину, который изнасиловал соседку. Пожилая женщина после этого попала в больницу

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews.

Известно, что раньше у мужчины уже были проблемы с законом. Ночью 10 августа он проник в дом своей соседки пожилого возраста. Он знал, что она живет сама: в результате российских обстрелов ее муж погиб.

В доме злоумышленник избил пенсионерку. Затем он изнасиловал ее. Пострадавшую госпитализировали медики. Злоумышленника задержали, он будет ждать приговора под стражей.

Напомним, в Виннице ищут 15-летнюю девушку. По словам задержанного подозреваемого, он изнасиловал ее, а затем убил и бросил тело в колодец.