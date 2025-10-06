Мать из Днепра получила 10 лет за создание детского порно с собственным сыном
К 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорена жительница Днепра, которая использовала своего малолетнего сына для создания и распространения детской порнографии, а также передала ребенка для сексуальной эксплуатации
Об этом сообщила Днепропетровская областная прокуратура, передает RegioNews.
В течение 2022-2024 годов обвиняемая женщина совместно со своим старшим сыном и знакомым занимались изготовлением и распространением детской порнографии. Для этого она цинично использовала своего 11-летнего сына.
Злоумышленники создали страницу в соцсети и закрытый Telegram-канал, где за денежное вознаграждение распространяли фото- и видеоматериалы порнографического характера.
Кроме изготовления порнографии, женщина совершила особо тяжкое преступление – передала своего малолетнего сына гражданину другого государства для сексуальной эксплуатации, который совершал развращение ребенка.
Обвиняемой инкриминировали ряд тяжких статей Уголовного кодекса, в частности:
- ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних);
- ч. 4 ст. 301-1 (использование малолетнего ребенка для изготовления порнографии);
- ч. 3 ст. 149 (Торговля людьми);
- ст. 166 (Злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком)
Женщина признала свою вину в полном объеме и до вступления приговора в законную силу будет находиться под стражей.
Старшему сыну обвиняемой, который являлся ее сообщником, суд назначил 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года.
В отношении третьего фигуранта дела, знакомого женщины, судебное разбирательство продолжается. Его обвиняют по ч. 4 ст. 301-1 УК Украины.
