Мать из Днепра получила 10 лет за создание детского порно с собственным сыном

Фото: Прокуратура Украины

К 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорена жительница Днепра, которая использовала своего малолетнего сына для создания и распространения детской порнографии, а также передала ребенка для сексуальной эксплуатации

Об этом сообщила Днепропетровская областная прокуратура, передает RegioNews.

В течение 2022-2024 годов обвиняемая женщина совместно со своим старшим сыном и знакомым занимались изготовлением и распространением детской порнографии. Для этого она цинично использовала своего 11-летнего сына.

Злоумышленники создали страницу в соцсети и закрытый Telegram-канал, где за денежное вознаграждение распространяли фото- и видеоматериалы порнографического характера.

Кроме изготовления порнографии, женщина совершила особо тяжкое преступление – передала своего малолетнего сына гражданину другого государства для сексуальной эксплуатации, который совершал развращение ребенка.

Обвиняемой инкриминировали ряд тяжких статей Уголовного кодекса, в частности:

ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних);

ч. 4 ст. 301-1 (использование малолетнего ребенка для изготовления порнографии);

ч. 3 ст. 149 (Торговля людьми);

ст. 166 (Злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком)

Женщина признала свою вину в полном объеме и до вступления приговора в законную силу будет находиться под стражей.

Старшему сыну обвиняемой, который являлся ее сообщником, суд назначил 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

В отношении третьего фигуранта дела, знакомого женщины, судебное разбирательство продолжается. Его обвиняют по ч. 4 ст. 301-1 УК Украины.

Напомним, ранее в Полтавской области судили мужчину с инвалидностью первой группы. Следователи установили, что в течение 9 лет мужчина загрузил с разных веб-сайтов на свой компьютер 63 видео- и фотофайла с детской порнографией.