На Херсонщині чоловік зґвалтував пенсіонерку, яка втратила чоловіка після обстрілу
На Херсонщині будуть судити чоловіка, який зґвалтував сусідку. Літня жінка після цього потрапила до лікарні
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.
Відомо, що раніше чоловік вже мав проблеми з законом. Вночі 10 серпня він проник до будинку своєї сусідки похилого віку. Він знав, що вона живе сама: внаслідок російського обстрілу її чоловік загинув.
У будинку зловмисник побив пенсіонерку. Потім він зґвалтував її. Потерпілу госпіталізували медики. Зловмисника затримали, він чекатиме на вирок під вартою.
